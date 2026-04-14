AI-prosessorien kehittäjien määrä on kasvanut nopeasti, mutta analyysitalo ennustaa markkinalle voimakasta konsolidaatiota. Valtaosa nykyisistä toimijoista ei selviä vuosikymmenen loppuun. Tämä kertoo sekä markkinan vetovoimasta että kovenevasta kilpailusta.
AI-prosessoreita kehittää tällä hetkellä 135 yritystä, joista valtaosa on startup-yrityksiä. Alan analyysitalo Jon Peddie Research arvioi kuitenkin, että määrä supistuu rajusti ennen vuosikymmenen loppua ja jäljelle jää vain noin 25 toimijaa.
Kasvu on ollut nopeinta vuosina 2017–2021, jolloin tekoälybuumi ja erityisesti Nvidian menestys houkuttelivat markkinoille suuren joukon uusia yrittäjiä ja sijoittajia. Yritykset ovat keränneet rahoitusta yhteensä lähes 29 miljardia dollaria, mikä kertoo odotuksista mutta ei vielä markkinan kestävyydestä.
Analyysin mukaan AI-prosessorimarkkina on edelleen kasvuvaiheessa, mutta huippu saatetaan saavuttaa jo lähivuosina. Tämä viittaa siihen, että uusien tulokkaiden on entistä vaikeampi löytää jalansijaa, kun isot toimijat vahvistavat asemiaan ja sovelluskohtaiset vaatimukset eriytyvät.
Markkina ei myöskään ole yhtenäinen. AI-prosessorit jakautuvat useisiin käyttökohteisiin autonomisista järjestelmistä ja robotiikasta aina pilvipalveluiden inferenssiin ja mallien koulutukseen. Tämä hajautus tarjoaa tilaa erikoistuneille ratkaisuille, mutta samalla se rajoittaa yksittäisten toimijoiden skaalautuvuutta.
Keskeinen epävarmuus liittyy siihen, kuinka moni startup pystyy oikeasti erottumaan teknisesti. Pelkkä lupaus paremmasta suorituskyvystä tai energiatehokkuudesta ei riitä ilman selkeää näyttöä ja ekosysteemiä. Nvidian asema perustuu pitkälti ohjelmistoihin ja kehittäjäyhteisöön, joita uusien tulokkaiden on vaikea kopioida.
Ennuste voimakkaasta keskittymisestä ei ole yllättävä puolijohdealalla, jossa kehityskustannukset ovat korkeat ja markkina suosii mittakaavaa. Tällä kertaa ilmiön mittakaava on kuitenkin poikkeuksellinen, koska tekoäly on houkutellut mukaan toimijoita useilta eri toimialoilta.