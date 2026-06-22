Suomalainen Xiphera rakentaa yhteistä IP-tarjoamaa Agile Analogin kanssa. Yhtiöiden ratkaisu yhdistää Xipheran digitaalisen kryptografia-IP ja Agile Analogin analogisen manipuloinnin tunnistuksen. Tavoitteena on suojata siruja sekä verkon yli tulevia kyberuhkia että suoraan laitteistoon kohdistuvia fyysisiä hyökkäyksiä vastaan.
PQC- eli kvanttihyökkäyksiä vastaan suojaava salaus nousee nopeasti osaksi puolijohteiden tietoturvaa, mutta Xipheran mukaan pelkkä vahva salaus ei yksin riitä. Salaus suojaa dataa ja yhteyksiä silloin, kun sitä toteuttava laitteisto toimii oikein ja luotettavasti. Sirun toimintaa voidaan kuitenkin häiritä fyysisesti.
Xipheran kaupallinen johtaja Tommi Lampila mainitsee esimerkkeinä jännitepiikit, äkilliset lämpötilan muutokset, sähkömagneettiset häiriöt sekä kellosignaalin manipuloinnin.
– Näillä häiriöillä voidaan esimerkiksi pakottaa laitteen logiikka virheellisiin tiloihin algoritmin suorituksen aikana tai paljastamaan osia salausavaimesta, Lampila sanoo.
Tämän vuoksi kvanttiturvallisen salauksen rinnalle tarvitaan myös sirutason fyysistä suojausta. Agile Analogin analoginen IP voi tuoda piiriin toimintoja, joilla tällaisia hyökkäyksiä havaitaan reaaliajassa. Kun poikkeama havaitaan, salausoperaatio voidaan esimerkiksi keskeyttää ennen kuin virheellinen tulos syntyy tai salattua dataa paljastuu.
Lampilan mukaan yhteistyö mahdollistaa yhteisen IP-tarjoaman sirusuunnittelijoille. Sen on tarkoitus kattaa sekä vahvan kryptografisen tietoturvan tarpeet, että fyysisen manipuloinnin havaitseminen.
Ratkaisu on suunnattu laajasti tietoturvakriittisiin ASIC- ja SoC-piireihin. Xipheran PQC-IP soveltuu sekä FPGA- että ASIC-pohjaisiin toteutuksiin, ja yhtiön mukaan ratkaisuja voidaan siirtää näiden välillä mahdollisimman pienin muutoksin. Agile Analogin IP on puolestaan suunnattu ensisijaisesti ASIC-ratkaisuihin.
Lampilan mukaan tarvetta lisää myös eurooppalainen CRA-lainsäädäntö, joka kasvattaa laitevalmistajien vastuuta käyttäjien tietojen ja toimintaympäristöjen suojaamisessa. Sirutason tietoturva ei siten ole enää vain kryptografinen kysymys, vaan yhä useammin koko laitteistoarkkitehtuurin suunnittelukysymys.