Kiina on noussut takaisin supertietokoneiden maailmanlistan kärkeen. Shenzhenissä toimiva LineShine ohitti Yhdysvaltain El Capitanin ja nousi kesäkuun TOP500-listauksen ykköseksi.
LineShinen tulos on 2,198 eksaflopsia HPL-suorituskykytestissä. Se on yli 20 prosenttia enemmän kuin toiseksi pudonneen El Capitanin tulos. Samalla LineShinesta tuli maailman viides julkisesti listattu eksaluokan supertietokone.
Kiinalaiskoneen tekee erityisen kiinnostavaksi sen rakenne. TOP500-listauksen mukaan LineShine perustuu LingKun-alustaan, 304-ytimisiin LX2-suorittimiin, LingQi-väyläratkaisuun ja Kylin-käyttöjärjestelmään. Koneessa on yhteensä 13 789 440 ydintä.
Toisin kuin useimmat nykyiset huippusupertietokoneet, LineShine ei nojaa grafiikkasuorittimiin tai muihin GPU-kiihdyttimiin. Se on CPU-pohjainen järjestelmä. Tämä on olennainen ero esimerkiksi Yhdysvaltain El Capitaniin, Frontieriin ja Auroraan sekä Saksan JUPITER Boosteriin, joissa käytetään AMD, Intelin tai Nvidian kiihdytinratkaisuja.
LineShinen nousu kärkeen on poliittisesti ja teknologisesti merkittävä. Kiina ei ole johtanut TOP500-listaa sitten vuoden 2017, jolloin Sunway TaihuLight oli listan ykkösenä. Nyt maa palaa kärkeen tilanteessa, jossa Yhdysvallat on rajoittanut kehittyneiden tekoälypiirien vientiä Kiinaan.
Tulos ei kuitenkaan tarkoita, että LineShine olisi automaattisesti maailman tehokkain tekoälykone. TOP500-listan HPL-testi mittaa ennen kaikkea perinteistä tieteellistä suurteholaskentaa ja 64-bittistä liukulukusuorituskykyä. Tekoälyssä taas korostuvat usein matalamman tarkkuuden laskenta, GPU-kiihdyttimet ja valtavat pilvipohjaiset laskentaklusterit.
Tämä näkyy myös TOP500 HPL-MxP-testissä, joka mittaa sekatarkkuuden laskentaa ja sopii paremmin tekoälyä muistuttaviin kuormiin. Siinä LineShine sijoittui neljänneksi tuloksella 7,92 eksaflopsia. Se on kova tulos, mutta ei yhtä ylivoimainen kuin HPL-testissä.
Listan kakkoseksi pudonnut El Capitan toimii Lawrence Livermore National Laboratoryssa Kaliforniassa. Sen HPL-tulos on 1,809 eksaflopsia. Kolmantena on Oak Ridge National Laboratoryn Frontier, neljäntenä Argonnen Aurora ja viidentenä Saksan Jülichissä toimiva JUPITER Booster, joka on Euroopan ensimmäinen eksaluokan supertietokone.
LineShinen tehonkulutus on TOP500-listauksen mukaan 42,2 megawattia. Tämä on selvästi enemmän kuin esimerkiksi El Capitanin 29,7 megawattia ja JUPITER Boosterin 15,8 megawattia. Nopeus on siis maailman kärkeä, mutta energiatehokkuudessa kiinalaiskone ei ole listan vakuuttavin järjestelmä.
Superkoneiden listan kärki löytyy täältä.