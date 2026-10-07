Auton koko elektroniikka-arkkitehtuuri voidaan nyt tuoda virtuaaliseen ympäristöön, jossa sekä kehittäjät että AI-agentit voivat testata ohjelmistoja jo ennen fyysisen auton valmistumista. Ruotsalainen RemotiveLabs tuo tähän tarkoitetun RemotiveTopology-teknologiansa osaksi Google Cloudin Horizon-kehitysalustaa.
Google Cloudin Horizon on avoimen lähdekoodin alusta, jolla autonvalmistajat ja niiden toimittajat voivat kehittää, testata ja ottaa käyttöön Android Automotive OS:n eli AAOS:n ohjelmistoja. Tähän asti Google Cloudin ohjelmisto-ohjattujen autojen kehitysympäristö on keskittynyt pitkälti matkustamoon ja auton keskitettyihin laskentanodeihin.
RemotiveTopology laajentaa virtuaalisen ympäristön auton muuhun elektroniikkaan. Se muodostaa suoritettavan mallin auton sähköisestä ja elektronisesta E/E-arkkitehtuurista. Yksittäistä ohjainlaitetta tai muuta solmua voidaan näin testata osana koko auton järjestelmää.
– RemotiveLabsin avulla Horizon ulottuu matkustamon ja auton keskitettyjen laskentanoodien ulkopuolelle. Kehittäjät ja agentit voivat testata koko autoa virtuaalisesti jo kauan ennen kuin fyysistä autoa on olemassa, sanoo Google Cloudin teollisuuden arkkitehtuuriratkaisuja johtava Florian Haubner.
Kyse ei ole vain auton toiminnan yleisestä simuloinnista. RemotiveTopology ajaa samaa verkkoliikennettä kuin valmis auto aina datapakettien koodaukseen ja osoitteistukseen asti. Virtuaaliseen autoon voidaan samalla liittää todellista laitteistoa.
Tämä tekee ympäristöstä kiinnostavan erityisesti AI-agenttien kannalta. RemotiveLabs kuvaa auton rakenteen versionhallittuna koodina. AI-agentti saa siten sekä koneellisesti luettavan kuvauksen auton järjestelmästä että ympäristön, jossa se voi tehdä muutoksia, suorittaa testejä ja tarkistaa niiden vaikutukset koko järjestelmän tasolla.
Autonvalmistaja ei myöskään ole sidottu tiettyyn AI-malliin tai agenttiin. Valmistajat ja niiden kumppanit voivat käyttää valitsemiaan AI-työkaluja saman virtuaalisen automallin kanssa.
– Tavoitteenamme on alusta lähtien ollut antaa autonvalmistajien hallita omia ohjelmistojaan omilla ehdoillaan ja siirtää integraatiotestausta virtualisoinnin avulla aikaisemmaksi kehitysprosessissa, sanoo RemotiveLabsin toimitusjohtaja ja perustaja Per Sigurdson.
RemotiveTopology on jo käytössä muun muassa Volvo Carsilla, Fordilla, Horse Powertrainilla ja HERE Technologiesilla. Arm tukee teknologiaa virtuaalisessa päästä päähän -integraatiossa.
RemotiveLabsin dashboardissa virtuaalisen auton toimintaa voidaan seurata esimerkiksi tallennetun ajotilanteen aikana. Näkymässä auton nopeussignaali ja ajotilanteesta tallennettu kamerakuva etenevät samassa aikajanassa. Näin verkkoliikenne, ajoneuvon signaalit ja anturidata voidaan yhdistää siihen, mitä autossa tapahtuu tietyllä hetkellä. Samat testit voidaan ajaa riippumatta siitä, onko testattava ECU virtuaalinen vai todellinen ohjainlaite.