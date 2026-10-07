Tekoälypalvelimien kasvava tehotiheys ajaa datakeskuksia nestejäähdytykseen, mutta ilmajäähdytyksestä ei päästä eroon yhdessä yössä. Schneider Electricin uusi Motivair WCDU on rakennettu juuri tätä siirtymävaihetta varten. Samalla järjestelmällä voidaan yhdistää neste- ja ilmajäähdytys jopa megawattiluokan konesaleissa.
WCDU eli jäähdytysnesteen jakeluyksikkö voidaan yhdistää datakeskuksen puhallinseinäjärjestelmään tai asentaa itsenäiseksi yksiköksi. Näin olemassa olevaan ilmajäähdytettyyn datakeskukseen voidaan lisätä nestejäähdytystä sitä mukaa, kun palvelinräkkien tehotiheys kasvaa.
Schneider Electricin mukaan tämä on olennaista etenkin tekoälydatakeskuksissa, joissa infrastruktuurin lopullista tehontarvetta ei välttämättä tunneta rakennusvaiheessa. Neste- ja ilmajäähdytyksen suhdetta voidaan muuttaa myöhemmin ilman koko konesalin jäähdytysarkkitehtuurin uudelleensuunnittelua.
Yhden WCDU-yksikön jäähdytyskapasiteetti yltää 3,5 megawattiin, kun jäähdytysnesteen virtaama on 1,5 litraa minuutissa kilowattia kohti. Kahden litran virtaamalla kapasiteetti on 2,5 megawattia.
Mittakaava kasvaa nopeasti. Schneiderin mukaan 20 WCDU-yksikköä voidaan liittää yhdeksi koordinoiduksi järjestelmäksi, jolla voidaan jäähdyttää 30–40 megawatin datakeskusta.
Laite on tarkoitettu erityisesti teknisiin käytäviin konesalin ulkopuolelle. Liitännät tuodaan yläkautta, eikä yksikkö tarvitse vapaata huoltotilaa sivuilleen. Näin jäähdytyslaitteisto vie mahdollisimman vähän tilaa varsinaiselta laskentakapasiteetilta.
WCDU pumput, lämmönvaihdin, venttiilit ja suodatus on koottu samaan teräsrunkoon. Pumput voidaan vaihtaa järjestelmän ollessa toiminnassa, ja 2,5 megawatin kokoonpano voidaan rakentaa N+1-redundantiksi niin, ettei yksittäisen pumpun tai venttiilin vika pysäytä jäähdytystä.
Schneider nostaa esiin myös energiatehokkuuden. WCDU mahdollistaa jäähdytysvesijärjestelmän käyttämisen korkeammissa lämpötiloissa ja tukee lämmönvaihtimessa jopa kahden celsiusasteen lämpötilaeroa. Tavoitteena on vähentää jäähdytykseen tarvittavaa energiaa ja siten parantaa datakeskuksen PUE-lukua.
WCDU laajentaa Motivair by Schneider Electricin nestejäähdytysvalikoiman 105 kilowatista 3,5 megawattiin. Ensimmäiset toimitukset alkavat valituilla markkinoilla lokakuussa.