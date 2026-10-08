Asus tuo petaflopsin tekoälytehon läppäriin

Asus tuo markkinoille kaksi Windows-kannettavaa, joiden suorittimena toimii Intelin tai AMD x86-piirin sijaan Nvidian ARM-pohjainen Grace-prosessori. Uudet ProArt P14- ja P16-mallit perustuvat Nvidian RTX Spark -alustaan, joka tarjoaa parhaimmillaan petaflopsin tekoälylaskentatehon ja 128 gigatavua yhtenäistä muistia. Kyse on merkittävästä avauksesta Windows-tietokoneiden prosessorimarkkinoilla.

Nvidian RTX Spark Nvidian RTX Spark yhdistää samaan kokonaisuuteen ARM-arkkitehtuuriin perustuvan Grace-keskussuorittimen ja Blackwell-grafiikkaprosessorin. Alustan ilmoitettu tekoälylaskentateho yltää yhteen petaflopsiin eli tuhanteen biljoonaan laskutoimitukseen sekunnissa. Lukema perustuu Blackwellin Tensor-ytimien käyttämään neljän bitin FP4-tarkkuuteen, joten sitä ei voi suoraan verrata perinteisten suorittimien laskentatehoon.

Erityisen kiinnostava ominaisuus on 128 gigatavun yhtenäinen muisti. Perinteisissä Windows-tehotyöasemissa keskussuorittimella ja erillisellä näytönohjaimella on omat muistinsa. Nvidian ratkaisussa CPU ja GPU voivat hyödyntää yhteistä muistialuetta, mikä mahdollistaa huomattavasti suurempien tekoälymallien ajamisen paikallisesti ilman erillisen grafiikkamuistin asettamia rajoituksia.

Käytännössä Asus tavoittelee käyttäjiä, jotka haluavat ajaa suuria kielimalleja, kuva- ja videogeneraattoreita sekä itsenäisesti toimivia tekoälyagentteja omalla tietokoneellaan. Paikallinen laskenta vähentää riippuvuutta pilvipalveluista, pitää käsiteltävät tiedot omalla koneella ja poistaa pilvipalvelujen käytöstä syntyvät token-kohtaiset maksut.

Asus tekee yhteistyötä avoimen lähdekoodin ComfyUI-alustan ja Nous Researchin kehittämän Hermes Agentin kanssa. Hermes pystyy käyttämään paikallisia tiedostoja, ohjaamaan sovelluksia ja suorittamaan monivaiheisia tehtäviä. ComfyUI puolestaan mahdollistaa kuvien ja videoiden generointiin liittyvien työnkulkujen rakentamisen ja automatisoinnin. Nvidian CUDA-ympäristö tarjoaa kehittäjille pääsyn laajaan tekoälyohjelmistojen ja -kirjastojen valikoimaan.

Julkistus on kiinnostava myös prosessorimarkkinoiden kannalta. Nvidia tunnetaan ennen kaikkea grafiikka- ja tekoälykiihdyttimistään, mutta Grace-suorittimen myötä yhtiön oma ARM-pohjainen laskenta-arkkitehtuuri ulottuu nyt myös Windows-kannettaviin. Tämä tuo uuden vaihtoehdon Intelin ja AMD x86-prosessoreille sekä Qualcommin ARM-pohjaisille Snapdragon-alustoille.

Uutuudet eivät kuitenkaan ole aivan tavanomaisia kannettavia. ProArt P16 on 16-tuumainen malli, jonka runko on ohuimmillaan 12,9 millimetriä ja paino 1,77 kiloa. Pienempi 14-tuumainen ProArt P14 painaa 1,48 kiloa ja on 13,9 millimetriä paksu. Molemmissa on OLED-näyttö, jonka virkistystaajuus on 120 hertsiä ja huippukirkkaus jopa 1600 nitiä. P16:n näyttötarkkuus yltää 4K-tasolle ja P14-mallin 3K-tasolle.

Uudet ProArt-kannettavat tulivat Pohjoismaissa ennakkotilattaviksi 7. lokakuuta, ja ensimmäiset toimitukset alkavat 16. lokakuuta. ProArt P14:n hinnat alkavat 3299 eurosta ja P16-mallin 3399 eurosta. Muistikokoonpanot vaihtelevat mallin mukaan.