Suomalainen Forking Future Oy käynnistää polttokennojen valmistuksen Varkaudessa ja Jyväskylässä alkuvuonna 2027. Yhtiö on ostanut konkurssiin ajautuneen ranskalaisen Pragma Industriesin polttokennoteknologian, patentit ja valmistuslaitteiston. Tuotannon pääkohteena ovat vetydroonien kevyet ja tehokkaat voimanlähteet.
Vuonna 2004 perustettu Pragma Industries ajautui konkurssiin maaliskuussa 2026 yli 20 vuoden kehitystyön jälkeen. Taustalla olivat kaupalliset vaikeudet ja Ranskan vetymarkkinoiden heikentyminen. Yhtiö tunnettiin erityisesti vetypolkupyöristään, mutta se kehitti myös pienikokoisia polttokennojärjestelmiä. Forking Futurelle siirtyivät yrityskaupassa muun muassa 11 patenttia, tuotantodokumentaatio ja valmistuslaitteisto. Pragman perustaja Pierre Forté jatkaa kehitystyötä suomalaisyhtiön ranskalaisessa tytäryhtiössä.
Teknologian keskeinen etu on suuri tehotiheys. Yhtiön mukaan sen polttokennojen tehotiheys on noin kaksinkertainen tavanomaisiin avoimen katodin polttokennoihin verrattuna. Vetydroonien kannalta olennaisia etuja ovat myös nopea tankkaus ja mahdollisuus pidentää lentoaikaa akkukäyttöisiin ratkaisuihin verrattuna.
Suomen tuotantoyksiköiden lisäksi Imatralle perustetaan MILA-testaus- ja sovelluskeskus, jossa polttokennoja sovitetaan asiakkaiden laitteisiin. Norjassa käynnistyy kennojen perusosien valmistus vuoden 2027 aikana. Yhtiö aikoo siirtyä viidennen sukupolven polttokennoihin alkuvuonna 2027 ja tuoda seuraavia sukupolvia markkinoille vuosien 2027 ja 2028 vaihteessa.
Forking Future tähtää erityisesti droonivalmistajien ja puolustusteollisuuden toimittajaksi. Polttokennoja voidaan käyttää myös kevyissä ajoneuvoissa ja kannettavissa varavoimalähteissä. Yhtiön mukaan jo yli 96 prosenttia sen käyttämistä raaka-aineista ja komponenteista on EU-alkuperää.
– Kauppa mahdollistaa suomalaisen vetyosaamisen nopean loikan ja yhteistyön kiihdyttämisen tutkimustahojen kanssa, sanoo Forking Futuren perustaja ja hallituksen jäsen Pekka Niskasaari.
Yhtiö suunnittelee palkkaavansa Suomeen noin kymmenen henkilöä vuoden 2027 aikana. Vuoden 2028 loppuun mennessä Suomen henkilöstömäärän arvioidaan kasvavan noin 16.
Pragman polttokennoja (kuvassa) on käytetty esimerkiksi polkupyörien voimanlähteen.