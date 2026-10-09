Kiinalainen akku- ja sähköautovalmistaja BYD kehittää akustoihinsa uutta jäähdytysratkaisua, jossa moduulit upotetaan suoraan sähköä johtamattomaan nesteeseen. Ratkaisu voisi tehostaa akkujen jäähdytystä, sillä lämpö siirtyisi kennoista suoraan niitä ympäröivään nesteeseen ilman erillisiä jäähdytyslevyjä.
CarNewsChinan mukaan Kiinan patenttiviranomainen CNIPA julkaisi 5. lokakuuta BYD patenttihakemuksen CN 122868832 A, joka kuvaa uudenlaista akustokaapin rakennetta. Hakemus on jätetty maaliskuussa 2025, ja se koskee erityisesti kiinteitä energiavarastoja.
Nykyisissä nestejäähdytteisissä akustoissa jäähdytysneste kiertää tavallisesti kennojen tai akkumoduulien vieressä olevissa jäähdytyslevyissä. Lämpö joutuu siirtymään kennon kotelon ja muiden rakenteiden kautta jäähdytysnesteeseen. BYD kuvaamassa upotusjäähdytyksessä neste ympäröi akkumoduulit suoraan, jolloin lämmönsiirtoreitti lyhenee.
Ratkaisu edellyttää kuitenkin tavallista jäähdytysnestettä erikoisempaa ainetta. Patenttihakemuksessa käytetään dielektristä eli sähköä johtamatonta nestettä, joka voi perustua esimerkiksi hiilivetyihin tai estereihin. Näin akkumoduulit voidaan sijoittaa nesteeseen ilman, että jäähdytysaine aiheuttaa sähköisiä oikosulkuja.
Patenttihakemuksen varsinainen tekninen ratkaisu liittyy kuitenkin akuston kotelointiin ja sähköliitäntöihin. BYD jakaa akustokaapin kahteen erilliseen osastoon. Alemmassa osastossa akkumoduulit ovat jäähdytysnesteessä, kun taas ylempään kuivaan osastoon sijoitetaan sähköiset ohjaus- ja liitäntäkomponentit.
Akkumoduulien sähköiset yhteydet johdetaan ylempään osastoon nestetilan yläosan kautta. Ratkaisun etuna on se, että nestetiiviisiin läpivienteihin kohdistuu vähemmän hydrostaattista painetta kuin silloin, jos liitännät vietäisiin ulos nestetilan pohjan tai alaosan kautta. Tämä helpottaa tiivistämistä ja pienentää vuotoriskiä.
Upotusjäähdytys voisi olla kiinnostava vaihtoehto erityisesti suurissa energiavarastoissa, joissa akkujen lämpötilanhallinta vaikuttaa suorituskykyyn, käyttöikään ja turvallisuuteen. Tasaisempi jäähdytys voi vähentää akkumoduulien välisiä lämpötilaeroja ja helpottaa suurten akustojen lämmönhallintaa.
BYD nykyisissä MC Cube -energiavarastoissa käytetään Blade-akkuja ja nestejäähdytystä, mutta jäähdytysneste ei ympäröi akkumoduuleja suoraan. Myös kilpailija CATL EnerOne- ja EnerC-järjestelmät perustuvat epäsuoraan nestejäähdytykseen.
Patenttihakemus on edelleen tutkittavana, eikä BYD ole ilmoittanut ratkaisun kaupallisesta käyttöönotosta.