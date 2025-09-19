Etteplanin teknologiajohtaja Jaakko Ala-Paavola korosti Embedded Conference Finland 2025 -tapahtumassa, että tekoäly siirtyy vauhdilla verkon reunalle päätelaitteisiin ja antureihin, mikä nostaa myös tietoturvavaatimuksia. – Pilvi on vain jonkun toisen tietokone, mutta edge on jonkun toisen käsissä, Ala-Paavola kiteytti.
Hänen mukaansa tekoäly verkon reunalla, eli ns. edge-AI tuo etuja, joita pilvi ei voi aina tarjota: erittäin matalan viiveen, toiminnan ilman verkkoyhteyttä sekä mahdollisuuden pitää sensitiivinen data paikallisesti laitteessa. - On monia sovelluksia, joissa datan lähettäminen pilveen ei ole käytännöllistä tai edes sallittua. Silloin ratkaisut täytyy toteuttaa reunalla, Ala-Paavola sanoi.
Samaan aikaan fyysisen hallinnan puute kasvattaa riskejä. Edge-laitteet voivat olla esimerkiksi kaivoksessa, ajoneuvossa tai kuluttajan kodissa. - Jos laite on käyttäjän käsissä, hyökkäyspinta-ala kasvaa. Oletussalasanat, avoimet väylät ja vanha rauta ovat todellisia uhkia, Ala-Paavola varoitti.
EU:n lainsäädäntö asettaa tähän tiukat raamit. Ala-Paavola muistutti, että AI Act, Cyber Resilience Act, NIS2 ja GDPR velvoittavat valmistajia varmistamaan laitteiden ja tekoälysovellusten turvallisuuden. - Vuoteen 2027 mennessä korkean riskin AI-järjestelmät joutuvat noudattamaan samoja laatu- ja prosessivaatimuksia kuin vaikkapa lääkinnälliset laitteet, hän painotti.
Sääntely on myös rajannut tiettyjä käyttötarkoituksia kokonaan pois. - EU kieltää sen, mitä Kiinassa tehdään – reaaliaikainen biometrinen tunnistus, tunteiden tunnistus ja rikosriskien arviointi eivät kuulu hyväksyttäviin sovelluksiin, Ala-Paavola totesi.
Tietoturvaa ei hänen mukaansa rakenneta yhdellä ratkaisulla, vaan usealla kerroksella. Alustaturvallisuudessa hyödynnetään TPM-moduuleja, secure boot -toimintoja ja konttiteknologiaa. Algoritmit vaativat suojausta mallihyökkäyksiä vastaan ja datan osalta korostuvat laatu ja hallittu pääsy.
- Edge AI tarjoaa valtavia mahdollisuuksia – mutta vain, jos sen turva rakennetaan vahvaksi. Ilman sitä riskit voivat kasvaa hyötyjä suuremmiksi, Ala-Paavola summasi esityksensä.
Esityskalvot löytyvät täältä ja itse esitys ECF-tapahtuman Youtube-kanavalta.