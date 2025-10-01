Embedded Conference Finland 2025 -tapahtumassa congatecin liiketoiminnan kehityksestäö vastaava Timo Poikonen korosti ohjelmiston ja elinkaaren hallinnan kasvavaa merkitystä sulautetuissa ratkaisuissa. - Teollisuudessa luotettavuus ei ole pelkkä lisäarvo, se on ehdoton edellytys, hän kiteytti.
Congatec täytti viime vuonna 20 vuotta, ja sen moduuleja on toimitettu yli 10 miljoonaa kappaletta. Yhtiö on tunnettu aktiivisesta roolistaan avoimien standardien, kuten COM Expressin, COM-HPC:n ja SMARCin, kehityksessä. - Nyt katse on entistä vahvemmin siinä, miten laitteiston rinnalle tuodaan luotettavat ohjelmisto- ja hallintaratkaisut, Poikonen kertoi.
Keskeinen osa tätä kokonaisuutta on yhteistyö Canonicalin kanssa. Congatecin moduulit tullaan sertifioimaan Ubuntu Pro LTS -ympäristössä, mikä takaa jopa kymmenen vuoden päivitystuet. Canonicalin testilaboratoriossa jokainen päivitys validoidaan sertifioidulla laitteistolla ennen julkaisua, mikä antaa asiakkaille varmuuden tuotantokäytön vakaudesta.
Poikonen muistutti, että teollisissa sovelluksissa käyttöikä voi olla yli kymmenen vuotta. Ilman järjestelmällistä päivitysmallia riskinä ovat tietoturvahaavoittuvuudet ja yhteensopivuusongelmat. Sertifioidut laitteisto-ohjelmisto -yhdistelmät poistavat epävarmuutta ja nopeuttavat käyttöönottoa.
Ohjelmistopuolella congatec esitteli aReady.COM-, aReady.VT- ja aReady.IoT-ratkaisujaan. Näiden avulla asiakas saa käyttöön valmiiksi esikonfiguroituja ympäristöjä, joissa yhdistyvät käyttöjärjestelmä, virtualisointi ja IoT-hallintapalikat. Ratkaisut on suunniteltu tukemaan sekä pilvi-integraatiota että kenttälaitteiden turvallista hallintaa.
aReady.IoT tuo kolme hallintatasoa: COM Manager, Application Manager ja Fleet Manager. Näiden avulla voidaan hallita yksittäistä moduulia, koko sovellusta tai laajaa laitekantaa. Mahdollisuudet kattavat BIOS- ja ohjelmistopäivitykset etänä, massakonfiguroinnit sekä datan siirron pilvipalveluihin, kuten Microsoft Azureen ja AWS:ään.
Päivitysten lisäksi congatec panostaa virtualisointiin. Yhtiön oma hypervisor mahdollistaa useiden käyttöjärjestelmien ajamisen rinnakkain samalla moduulilla, mikä yksinkertaistaa järjestelmäarkkitehtuuria ja vähentää laitteistotarvetta. Seuraavaksi luvassa on IEC 62443 -sertifioitu turvallinen hypervisor, joka vastaa teollisuusautomaation kyberturvallisuusvaatimuksiin.
Käytännön hyödyt näkyvät jo asiakkailla. Esimerkiksi japanilainen Ono Sokki on onnistunut yhdistämään seitsemän erillistä tietokonetta yhdeksi hypervisorilla hallituksi moduuliksi. Ratkaisu toi kustannussäästöjä, yksinkertaisti hallintaa ja varmisti pitkäaikaisen päivitettävyyden.
Poikosen mukaan congatecin tavoitteena on tarjota asiakkaille paitsi suorituskykyisiä moduuleja myös kokonaisvaltaista turvaa ja joustavuutta koko elinkaaren ajalle.
Timo Poikosen esityskalvot löytyvät täältä ja koko esitys ECF-tapahtuman Youtube-kanavalta.