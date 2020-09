Optofidelity jatkaa huippukasvua uuden vetäjän johdolla

Tampereelta lähtöisin oleva OptoFidelity jatkaa vahvaa kasvuaan ja saavuttaa tänä vuonna ainakin 50 prosentin kasvulukemat. Yhtiön uutena toimitusjohtajana aloittaa tänään Lasse Lepistö (vas.). Edellinen toimitusjohtaja Pertti Aimonen jatkaa OptoFidelityn hallituksessa ja panostaa aikansa strategiatyöhön.

Lepistö on työskennellyt yrityksessä lähes sen perustamisesta saakka, ja kuului yrityksen omistajiin ennen kuin se siirtyi kolme vuotta sitten kiinalaisen CYG-konsernin omistukseen. Lepistö ottaa vastuun hyvässä myötätuulessa olevassa yrityksessä. Siitä osoituksena on esimerkiksi huhtikuussa solmittu sopimus Samsungin laitteiden ja kodinkoneiden tuotekehityksen testausautomaatiosta.

- Haastavasta maailmanmarkkinatilanteesta huolimatta olemme tänä vuonna kyenneet saamaan huomattavia kauppoja, joiden ansiosta liikevaihtomme tulee kasvamaan merkittävästi, Lepistö kehuu.

Hän korostaa, ettei yhteistyössä suurten elektroniikkajättien kanssa ole tarjolla mitään pikavoittoja. - Yhteistyö elektroniikkajättien kanssa vaatii pitkäjänteistä työtä. Yhteistyömme Samsungin kanssa etenee suunnitelmiemme ja ajatustemme mukaisesti ja ensi vuosi näyttää myös tällä rintamalla hyvältä.

OptoFidelity on toimittanut testausautomaatiota perustamisestaan 2005 lähtien lukuisille tunnetuille kuluttajaelektroniikkavalmistajille pääasiassa USA:ssa ja Aasiassa. Yrityksen asiakkaisiin kuuluvat muun muassa Google ja Samsung. Viime vuosina kasvu on tapahtunut matkapuhelinten kierrätystestereissä sekä optiseen metrologiaan perustuvissa testausjärjestelmissä.

Tällä hetkellä yritys keskittyy tuotekehityksessään kahteen päähaaraan: AR/VR-tuotteiden optiseen metrologiaan ja toisaalta käytettyjen matkapuhelinten testausjärjestelmiin. Esimerkiksi optisessa mittauksessa uusi HMD IQ on markkinoiden ainoa avaimet käteen -tyyppinen ratkaisu laitetason testaukseen.

- Molemmissa näissä haaroissa kyse on mekaniikan, softan sekä mittaustekniikan integraatiosta. Olemme viime aikoina rekrytoineet väkeä kaikille näille osa-alueille ja tämä jatkuu myös tulevaisuudessa, Lepistö sanoo.

Älypuhelimiin lisätään jatkuvasti uusia toiminnallisuuksia esimerkiksi uusien anturien muodossa, ja näitä Optofidelityn järjestelmien täytyy taipua testaamaan. Uuden mittauksen lisääminen järjestelmään ei ole mikään triviaali projekti.

- Olemme toimittaneet useita projekteja, joissa on tehty asiakaskohtaisia muutoksia testausvalikoimaan. Lisättäessä uutta kyvykkyyttä on tärkeintä ensin ymmärtää miten mittaus pitää tehdä. Tämän jälkeen mekaniikkaan tehdään tarvittavat muutokset ja samanaikaisesti ohjelmistoon toteutetaan tarvittavat algoritmit, minkä jälkeen toiminta pitää vielä todentaa mittauksin.

Tässä työssä tärkeää on se, että Optofidelityn testausrobottialusta on joustavasti muokattavissa. - Esimerkiksi OptoFidelity Touch ja OptoFidelity HMD IQ käyttävät samaa robotiikka-alustaa ja ohjelmistoa vaikka testattava tuote ja ilmiö ovat täysin erilaisia. Lisäksi käytämme alustaa asiakaskohtaisissa järjestelmissä, joista esimerkkinä on toiminnallisen muoviosien eli IMSE-testaukseen tehty järjestelmämme, Lepistö kertoo.

Tällä hetkellä suurin osa Optofidelityn kasvusta tulee Lepistön mukaan ARVR-teollisuudesta sekä kosketusnäytön testauksesta ja kalibroinnista älylaitteissa.Myös kodinkoneet ja autot ovat alue, jossa tarvitaan kosketusnäyttöjen ja käyttöympäristöjen testaamista.

- Olemme onnistuneet säilyttämään startupeille ominaisen ilmapiirin. Innovoimme jatkuvasti uutta yhdessä asiakkaidemme kanssa, ja yhteistyö on läpinäkyvää ja saumatonta. Haluamme pitää tästä kiinni, Lepistö päättää.