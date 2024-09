Ensi vuonna sähköauton akustoa valvotaan langattomasti

Edinburghilainen Dukosi aikoo mullistaa akkujärjestelmien monitoroinnin uudella langattomalla ratkaisullaan. Nyt yhtiö kertoo, että sen piirit ovat valmiina volyymitoimituksiin. Markkinoille tekniikka tulee ensi vuonna ”aasialaisessa sähköautossa”, eli ilmeisesti jonkun kiinalaisen valmistajan uutuusmallissa.

Dukosin kehittämä tekniikka lisää akustojen suorituskykyä ja elinikää ja mahdollistaa niiden uusiokäytön eliniän loppupuolella, kun kaikkien kennojen kunto tiedetään koko elinkaaren ajan. Ratkaisu perustuu kennon päälle asennettavaan piiriin, joka mittaa erilaisia suureita kennon tilasta. Kuvassa näkyy 5x5-millinen DK8102-piiri protokennostossa.

Dukosin mukaan sen kehittämä tekniikka ratkaisee kaikki kolme sähköautojen akustojen ongelmaa: suorituskyky kasvaa, hinta alenee ja kennon tilaa rekisteröivä piiti mahdollistaa niiden uusiokäytön, mikä parantaa akustojen kestävää kehitystä.

Dukosi on kehittänyt oman lähiradiotekniikkansa ja linkin yli mittausdata siirretään omalla C-SynQ-protokollalla. Se synkronoi kennoista tehtävät mittaukset. Protokolla on nearfield-tyyppinen ja toimii 2.4 gigahertsin taajuudella. Ratkaisu on lisäksi kennoagnostinen eli akun kemia voi olla mikä tahansa.

QFN-koteloitu DK8102-piiri valmistetaan Globalfoundriesin 55 nanometrin prosessissa. Testien mukaan Dukosin piiri mittaa solun tilaa ja terveyttä tarkemmin kuin mikään muu anturi markkinoilla. Tarkasta tiedosta on paljon hyötyä, sillä sen avulla voidaan esimerkiksi kasvattaa akustosta irti saatavan, käytettävissä olevan energian määrää yli 20 prosenttia.

Sirun muistiin tallennetaan latausjaksojen määrä, kennon tunnus, lämpötilavaihtelu ja muita parametreja. - Kaikki mitä kennolle tapahtuu, jää muistiin koko kennon elinkaaren ajalta, kertoi markkinointijohtaja Joseph Notaro.

Markkinoilla on toki jo langattomiksi BMS- eli akustonhallintajärjestelmäksi itseään kutsuvia ratkaisuja, mutta niissä ei käytetä nearfield-linkkiä eivätkä ne le langattomia. Niissä tyypillisesti kennoissa olevat anturit on johdotettu yhteen ja vain linkki BMS:een on toteutettu langattomasti. DUkosin ratkaisu on ensimmäinen aidosti langaton monitorointiratkaisu.