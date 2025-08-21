Avnet-konserniin kuuluva Tria Technologies on laajentanut SMARC-tuoteperhettään uudella TRIA SM2S-G3E -moduulilla, joka hyödyntää juuri julkaistua Renesas RZ/G3E -mikroprosessoria. Uutuus tuo tekoälykiihdytyksen ja vahvan grafiikka-/videoputken kompaktiin korttimuotoon, ja on suunnattu erityisesti HMI-, teollisuus- ja IoT-edge-ratkaisuihin.
RZ/G3E yhdistää jopa neljä Arm Cortex-A55 -ydintä (1,8 GHz), erillisen Cortex-M33 -reaaliaikaytimen sekä Arm Ethos-U55 -NPU:n ML-päättelyyn. Grafiikasta vastaa Mali-G52 GPU ja videosta 4K-kyvykäs VPU. Tria paketoi prosessorin SMARC-moduuliksi, joka tarjoaa mm. LPDDR4 ECC -muistin (jopa 8 GB), eMMC-tallennuksen (jopa 256 Gb) sekä laajat liitännät: PCIe Gen3 x2/x1, USB 3.2 Gen2, kaksois-Gigabit Ethernet, ja näyttöoptioina LVDS, MIPI-DSI ja HDMI. Turvaominaisuudet on integroitu sulautettuihin käyttökohteisiin.
Tria korostaa varhaisen kumppanuuden Renesasin kanssa lyhentävän sitä aikaa, mikä asiakkailla kuluu tuotteiden markkinoille tuomiseen. Renesasin mukaan RZ/G3E laajentaa yhtiön yleiskäyttöisten MPU-prosessorien valikoimaa kustannustehokkaaseen ja turvalliseen edge-laskentaan perinteisten HMI-skenaarioiden ulkopuolelle, myös itsenäisiin AI/ML-kuormiin.
SMARC on vakiinnuttanut asemansa pienten sulautettujen laitteiden standardina. Tria’n G3E-moduuli kiihdyttää trendiä, jossa AI-päättely siirtyy laitteelle ilman erillisiä kiihdytinkortteja – erityisen kiinnostavaa kustannus- ja tehonkulutusrajoitteisissa edge-laitteissa.