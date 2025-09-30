Tarkemmin virtaa tekoälyprosessorille

Piilaaksolainen Empower Semiconductor on julkistanut uuden Crescendo-piirinsä, joka tuo merkittävän läpimurron tekoäly- ja suurteholaskentaprosessorien tehonsyöttöön. Yhtiön mukaan kyseessä on alan nopein ja tarkin virtatoimitusratkaisu, joka reagoi 20 kertaa nopeammin kuin perinteiset ratkaisut.

Crescendo hyödyntää Empowerin patentoitua FinFast-arkkitehtuuria ja yhdistää säätimet, magneettiset komponentit ja kondensaattorit yhteen ultrakevyeen pakettiin. Virtalähde voidaan sijoittaa suoraan prosessorin alle tai viereen, mikä vähentää energiahäviöitä yli 20 % ja pienentää komponenttien kokoa viisikertaisesti.

Nopeammasta ja tarkemmasta tehonsyötöstä on paljon hyötöä AI-laskentaan tarkoitetussa datakeskuksessa. Crescendo tuo enemmän tehoa vähemmällä energialla. Prosessorin tehonkulutus pienenee jopa 15 prosenttia.

Nopeampi vaste ja vähemmän jännitekuoppia pitävät prosessorin hyötykäytön korkealla. Kaikkiaan piiri voi tuoda gigawattituntien säästöt suurissa tekoälydatakeskuksissa.

Empower aikoo esitellä Crescendo-alustan OCP Global Summitissa 13.–16. lokakuuta 2025 San Josessa. Massatuotannon on tarkoitus käynnistyä vuoden 2025 lopulla.