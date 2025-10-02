ABB toi tekoälyn robottien ohjelmointiin

ABB on julkaissut uuden tekoälyavustajan osaksi RobotStudio-ohjelmistoaan, jota pidetään maailman käytetyimpänä robottien ohjelmointi- ja simulointityökaluna. Uudistus tuo generatiivisen tekoälyn suoraan käyttäjien tueksi ja tekee robottien ohjelmoinnista aiempaa nopeampaa, helpompaa ja saavutettavampaa.

RobotStudio AI Assistant pystyy tulkitsemaan käyttäjän antamia kysymyksiä luonnollisella kielellä ja tarjoamaan vaiheittaisia ohjeita reaaliajassa. Järjestelmä hyödyntää ABB:n kattavaa dokumentaatiota ja manuaaleja, jolloin käyttäjät löytävät ratkaisuja teknisiin ongelmiin entistä tehokkaammin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että myös aloittelevat käyttäjät voivat ohjelmoida robotteja ilman syvällistä erikoisosaamista.

ABB:n mukaan tekoälyavustaja palvelee sekä uusia käyttäjiä että kokeneita asiantuntijoita. Aloittelijoille se madaltaa merkittävästi automaation käyttöönoton kynnystä, kun taas asiantuntijat voivat hyödyntää sitä ratkoessaan monimutkaisia teknisiä haasteita ja nopeuttaakseen käyttöönottoa. Tämä vastaa teollisuuden tarpeeseen lisätä joustavuutta, lyhentää käyttöönottoaikoja ja paikata osaajapulaa.

Lisäksi AI Assistant avaa automaation ovia uusille toimialoille ja pienemmille yrityksille, joilla ei välttämättä ole omaa robotiikkaosaamista. Myös koulutusorganisaatiot ja yritykset voivat hyödyntää työkalua simuloiduissa ympäristöissä esimerkiksi opiskelijoiden tai uusien työntekijöiden perehdyttämisessä.

RobotStudio tunnetaan jo nyt siitä, että se mahdollistaa robottien ohjelmoinnin ja testauksen ilman tuotantokatkoksia. Uuden tekoälyavustajan myötä ohjelmisto tukee entistä paremmin tiimityötä, etäyhteistyötä ja kestävän kehityksen tavoitteita, kuten energiatehokkuutta ja jätteen vähentämistä automaattisen reittisuunnittelun avulla.

ABB näkee uudistuksen myös osana pidemmän aikavälin visiota, jossa kehitetään uuden sukupolven autonomisia ja monikäyttöisiä robotteja. Näiden tavoitteena on siirtyä perinteisestä koodaukseen perustuvasta ohjauksesta kohti robottijärjestelmiä, jotka kykenevät suunnittelemaan ja suorittamaan erilaisia tehtäviä itsenäisesti.

RobotStudio AI Assistant on saatavilla ilman lisäkustannusta RobotStudion premium-tilauksen käyttäjille. Julkaisun myötä ABB vahvistaa asemaansa robotiikan ja automaation edelläkävijänä sekä korostaa tekoälyn roolia tuotannon tehostamisessa ja laajemmassa automaation demokratisoinnissa.