Renesas Electronics on tuonut markkinoille uuden RA0L1-mikro-ohjainsarjan, joka tekee mahdolliseksi aiempaa energiatehokkaammat ja edullisemmat kosketusohjatut laitteet – jopa paristokäytössä. Uusi ohjain on osa Renesasin ultra-pienen virrankulutuksen RA0-sarjaa, joka on suunniteltu erityisesti kulutuselektroniikkaan, pieniin kodinkoneisiin ja teollisuuden ohjaimiin.
RA0L1 perustuu Arm Cortex-M23 -ytimen ympärille rakennettuun arkkitehtuuriin ja tarjoaa erittäin alhaisen virrankulutuksen. Aktiivitilassa kulutus on vain 2,9 mA, lepotilassa 0,92 mA, ja syvimmässä virransäästötilassa vain 0,25 mikroampeeria.
Uutuus sisältää lisäksi Renesasin oman kapasitiivisen kosketusohjaimen (CTSU), joka voi toimia itsenäisesti ja herättää ohjaimen vain todellisen kosketuksen yhteydessä. Tämä mahdollistaa erittäin pitkän käyttöajan paristovirralla.
Aiemmin graafisia käyttöliittymiä toteuttaneet suunnittelijat joutuivat usein valitsemaan kompromissin virrankulutuksen ja näyttöominaisuuksien välillä. RA0L1:n myötä tämä raja hämärtyy. Yksinkertainen mustavalkoinen tai yksivärinen OLED/LCD-näyttö voidaan nyt ohjata suoraan paristolla toimivasta järjestelmästä ilman ulkoisia komponentteja.
RA0L1 hyödyntää uutta High-speed On-Chip Oscillatoria (HOCO), jonka ansiosta laite herää lähes välittömästi lepotilasta. Tämä mahdollistaa sen, että mikrokontrolleri voi olla suurimman osan ajasta virransäästötilassa, mutta reagoida silti nopeasti käyttäjän kosketukseen tai sensoritapahtumaan.
Lisäksi ohjain toimii laajalla 1,6–5,5 voltin käyttöjännitealueella, joten se sopii suoraan 1,5 V paristoille, litiumparistoille tai 5 V USB-syötölle ilman erillisiä jännitemuuntimia.
