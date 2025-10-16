Googlen kehittämä Coral-niminen tekoälykiihdytin tekee loikan tutkimuslaboratorioista kaupalliseen käyttöön Synapticsin uuden Astra SL2600 -sarjan prosessoreissa. Kyse on maailman ensimmäisen tuotantotason piiriperheestä, joka hyödyntää Googlen avointa, RISC-V-arkkitehtuuriin perustuvaa Coral NPU:ta. Tämä avaa täysin uuden luvun edge-tekoälyn markkinassa, jota tähän asti ovat hallinneet suljetut, Arm-pohjaiset ratkaisut.
Synapticsin Torq-alijärjestelmä on ensimmäinen kaupallinen toteutus Googlen Coral-prosessorista. Se on osa Astra SL2610 -tuoteperhettä, joka on suunniteltu tekoälypäättelyn siirtämiseen pilvestä suoraan laitteisiin. Sarja kattaa viisi yhteensopivaa piiriä, jotka on tarkoitettu esimerkiksi teollisuuden automaatioon, älykoteihin, robotiikkaan ja terveydenhuollon laitteisiin.
Coral-prosessorin tehonkulutus jää alle kymmeneen milliwattiin. Tämä on murto-osa monien nykyisten NPU-ytimien, kuten Arm Ethos-U85:n, lukemista. Tämä tekee siitä poikkeuksellisen houkuttelevan pienten, paristokäyttöisten laitteiden tekoälyratkaisuksi. Samaan aikaan Torq-arkkitehtuuri ja sen avoimeen IREE/MLIR-käänninteknologiaan perustuva ohjelmistokehys tarjoavat kehittäjille mahdollisuuden ajaa lähes mitä tahansa tekoälymallia ilman suljettujen ekosysteemien rajoitteita.
- Synaptics on Googlen ensimmäinen sirukumppani, joka tuo Coral NPU:n markkinoille. Tämä on alku uudelle avoimen tekoälyn aikakaudelle laitepuolella, totesi Googlen tutkimusjohtaja Yossi Matias. Hänen mukaansa yhteistyö on osa laajempaa pyrkimystä siirtää tekoälyn kyvykkyyksiä lähemmäs käyttäjää – suoraan päätelaitteisiin.
Edge AI -markkina on ollut pitkään pirstaleinen. Jokainen valmistaja on kehittänyt omia, yhteensopimattomia kääntimiä ja työkaluja, mikä on hidastanut tekoälyratkaisujen skaalautumista. Synapticsin strategia perustuu avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin ja kumppaniekosysteemiin, joka ulottuu Googlen lisäksi muun muassa Armin, Cisco Systemsin ja Deutsche Telekomin suuntaan.
Tämä kehitys voi muuttaa koko markkinan dynamiikan. IDC arvioi AI-päättelyn prosessorimarkkinan kasvavan 23,6 miljardiin dollariin vuoteen 2029 mennessä. On todennäköistä, että muutkin puolijohdevalmistajat lähtevät samaan suuntaan.
Synapticsin SL2610-sarjan prosessorit ovat nyt näytejakelussa ja tulevat yleisesti saataville vuoden 2026 toisella neljänneksellä. Siihen mennessä moni kilpailija on todennäköisesti jo kehittämässä omia versioitaan Coral-ytimestä. Synaptics jää kuitenkin kirjoihin ensimmäisenä, joka toi Googlen avoimen tekoälyprosessorin kaupalliseen piiriin.