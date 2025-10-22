NXP Semiconductors on esitellyt uuden i.MX 952 -sovellusprosessorin, joka tuo tekoälypohjaisen havainnoinnin ja ohjaamon älytoiminnot yhä useampiin autoihin. Uutuus kuuluu yhtiön i.MX 9 -sarjaan ja on suunniteltu erityisesti kuljettajavalvontaan, lapsen läsnäolon tunnistukseen sekä kehittyneisiin HMI-järjestelmiin (Human-Machine Interface).
Prosessorin ytimessä on NXP:n eIQ Neutron -neuroverkkokiihdytin, joka yhdistää useiden antureiden — kuten kameroiden, ultraäänen ja UWB:n — tuottamaa tietoa reaaliajassa. Näin auto pystyy tarkkailemaan ympäristöään ja matkustajia entistä älykkäämmin ja turvallisemmin.
- AI-pohjainen anturifuusio mahdollistaa auton tarjoavan kuljettajalle tarkempaa ja hyödyllisempää tietoa siitä, mitä auton sisällä ja sen ympärillä tapahtuu. Samalla valmistajat voivat tarjota turvallisuuden ohella uusia toimintoja, kuten terveydentilan seurantaa ja ohjaamon personointia, kertoo NXP:n Edge Microprocessor -yksikön johtaja Dan Loop.
Uutuuspiiri on nastoitukseltaan yhteensopiva i.MX 95 -sarjan kanssa, mikä helpottaa suunnittelua ja alentaa kustannuksia. NXP korostaa myös laitteen vähävirtaisuutta ja skaalautuvuutta, jotka tekevät siitä sopivan sekä henkilöautojen että teollisuuden älykkäisiin käyttöliittymiin ja valvontaratkaisuihin.
Lisäksi i.MX 952 tuo markkinoille uudenlaisen ominaisuuden eli tuen integroidulle paikalliselle himmennykselle (local dimming) tuen. Sen avulla auton näytöt ja heijastusnäytöt voivat kuluttaa vähemmän energiaa ja säilyttää paremman näkyvyyden kirkkaissa olosuhteissa.
NXP aloittaa i.MX 952 -piiri näytetoimitukset vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla. Lisätietoja täällä.