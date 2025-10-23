Samsungia ei kannata aliarvioida. Parin viime vuoden aikana se on onnistunut kaappaamaan merkittävän osan älysormusten markkinoista. Nyt se yrittää toistaa tempun XR-laisen markkinoilla.
Yhtiö on julkistanut Galaxy XR -lasit, joilla se aikoo haastaa Applen Vision Pron. Uutuuslaitteessa yhdistyvät Android XR -käyttöjärjestelmä, Qualcommin Snapdragon XR2+ Gen 2 -piiri ja Googlen Gemini-tekoäly, joka on integroitu järjestelmätasolle.
Laite maksaa 1800 dollaria, eli lähes puolet vähemmän kuin Applen Vision Pro. Se on myös huomattavasti kevyempi: vain 545 grammaa verrattuna Vision Pron noin 750–800 grammaan. Akku kestää noin kaksi tuntia yleisessä käytössä ja 2,5 tuntia videotoistoa, mikä vastaa pitkälti Applen laitetta.
Galaxy XR:n micro-OLED-näyttö on vaikuttava: 3 552 × 3 840 pikseliä, yhteensä 27 miljoonaa pikseliä, ja 90 Hz virkistystaajuus. Vaikka virkistystaajuus jää Applen uusimman M5-version 120 Hz:stä, Samsungin näyttö tarjoaa jopa kuusi miljoonaa pikseliä enemmän. Näkökenttä on laaja – 109 astetta vaakasuunnassa ja 100 astetta pystysuunnassa.
Laitteessa on lisäksi kaksi korkean resoluution pass-through-kameraa, kuusi seurantakameraa, neljä silmänseurantakameraa ja useita antureita, jotka mahdollistavat tarkat pään, käsien ja katseen liikkeiden seurannat. Käyttäjä voi myös kirjautua sisään iiristunnistuksella.
Samsungin, Googlen ja Qualcommin yhteistyön tuloksena syntynyt Android XR on ensimmäinen alusta, joka on rakennettu suoraan “Gemini-aikakaudelle”. Gemini toimii käyttäjän tekoälykumppanina, joka ymmärtää puhetta, eleitä ja käyttäjän ympäristöä reaaliajassa.
Laitteella voi esimerkiksi: käyttää Google Mapsia 3D-tilassa ja pyytää Geminiä opastamaan reitin, hakea YouTubesta sisältöjä puhumalla, käyttää Circle to Search -ominaisuutta piirtämällä kädellä ympyrän ympärillään olevasta kohteesta, tai muuntaa 2D-kuvat 3D-muotoon Googlen kuvasovelluksessa. Photosissa. Galaxy XR tukee kaikkia Android-sovelluksia, mikä antaa sille heti laajan ekosysteemin edun Vision Prohon verrattuna.
Samsung korostaa, että laite on rakenteeltaan tasapainotettu, ja akku on sijoitettu erilliseen yksikköön, mikä vähentää kasvoihin kohdistuvaa painetta. Mukana on myös irrotettava valonsuojus.
Yrityskäyttöön Samsung kehittää jo XR-sovelluksia esimerkiksi teollisuuden ja koulutuksen tarpeisiin. Yhtiö on solminut yhteistyön Samsung Heavy Industriesin kanssa laivanrakennuskoulutuksen virtuaalisovellusten kehittämiseksi.
Lasit ovat nyt saatavilla Yhdysvalloissa ja Koreassa, ja ostajat saavat “Explorer Packin”, johon sisältyy 12 kuukauden Google AI Pro, YouTube Premium ja Google Play Pass sekä useita sisältöetuja.