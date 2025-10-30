Digitaaliset, usein Arm-arkkitehtuuriin perustuvat tekoälypiirit saavat vakavan haastajan. Israelilais-hollantilainen POLYN Technology on esitellyt ensimmäisen analogisen neuromorfisen AI-prosessorin, joka suorittaa tekoälyinferenssiä mikrowattien tehonkulutuksella ja mikrosekuntien viiveellä.
Yhtiön kehittämä NASP-teknologia (Neuromorphic Analog Signal Processing) hyödyntää Ohmin lakia laskennan perustana. Toisin kuin digitaalisissa piireissä, joissa jokainen lasku suoritetaan transistorien muodostamissa ”bittiprosessoreissa”, NASP tekee laskennan suoraan sähkövirtoina ja jännitteinä. Jokainen verkon “paino” vastaa resistanssia, ja synapsit muodostavat virtasumman, joka vastaa neuroverkon multiply–accumulate -operaatiota (MAC).
Kun laskenta tapahtuu suoraan piirin sähköisessä rakenteessa, tarvetta kellosignaalille, AD/DA-muunnoksille tai datansiirrolle muistin ja prosessorin välillä ei ole. Tämä poistaa digitaalisten järjestelmien suurimman energiasyöpön, niin sanotun von Neumann -pullonkaulan. Tuloksena on jopa tuhatkertainen energiatehokkuuden parannus verrattuna tavanomaisiin digitaalisin operaatioin toimiviin neuroprosessoreihin.
Ensimmäinen NASP-siru on äänen havaitsemiseen suunniteltu Voice Activity Detection (VAD) -ydin, joka kuluttaa vain noin 34 mikrowattia jatkuvassa toiminnassa ja tekee yhden inferenssin 50 mikrosekunnissa. Yhtiön mukaan testattu piiri vastaa täydellisesti sen simuloitua mallia, mikä vahvistaa analogisen lähestymistavan toimivuuden myös teollisessa CMOS-prosessissa.
- Emme vain tehneet uutta sirua. Todistimme, että analoginen neuroverkko toimii silikonissa täsmälleen mallin mukaisesti. Se avaa kokonaan uuden suunnittelusuunnan: neuroverkkolaskenta analogisessa maailmassa, digitaalitason tarkkuudella ja murto-osalla energiasta, kehuu POLYNin toimitusjohtaja Aleksandr Timofeev.
NASP-tekniikan avulla voidaan rakentaa sovelluskohtaisia, äärimmäisen vähän virtaa kuluttavia reunalaskentapiirejä, jotka sopivat esimerkiksi kuulokkeisiin, puettaviin laitteisiin, ajoneuvoihin, teollisuuden antureihin ja IoT-sovelluksiin. POLYN valmistelee parhaillaan arviointisarjoja kehittäjille ja suunnittelee esittelevänsä seuraavat NASP-pohjaiset ytimensä – kuten kaiuntunnistuksen ja puheenerottelun – CES 2026 -messuilla Las Vegasissa.