Intelillä on syytä huoleen – Qualcommin uudet PC-prosessorit tekevät vaikutuksen

Qualcomm on esitellyt uuden sukupolven PC-prosessorinsa, Snapdragon X2 Elite -piirin, joka asettaa paineita koko alan jättiläiselle Intelille. Uutuus lupaa sekä huomattavasti paremman suorituskyvyn että selvästi alhaisemman virrankulutuksen – ja tekee sen ilman, että tehot romahtavat akkuvirralla.

- Snapdragon X sarjan rooli PC-maailmassa on kasvanut nopeasti. Olemme tuomassa paikallisen tekoälyn suoraan tietokoneeseen, ei pilveen. Samalla teho ja käyttökokemus säilyvät, vaikka käyttäjä irrottaa virtajohdon, sanoo Marika Nox, Qualcommin liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja.

Qualcommin mukaan Snapdragon X2 Elite säilyttää lähes 100 % suorituskyvyn myös akkuvirralla, kun taas Intelin Core Ultra i7 -piirien teho putoaa käytännössä puoleen.

Prosessori toimii lisäksi jopa seitsemän astetta viileämpänä, mikä tarkoittaa hiljaisempaa jäähdytystä ja pidempää käyttöikää laitteille.

Tekoälyn osalta uusi NPU (Neural Processing Unit) tarjoaa jopa 80 TOPS (INT8) laskentatehoa – noin 20 % nopeammin inferenssitehtävissä kuin edeltävä X Elite (X1E-80-100). Prosessori on valmistettu 3 nanometrin prosessissa, ja siinä käytetään Qualcommin kolmannen sukupolven Oryon-CPU-ytimiä sekä päivitettyä Adreno-grafiikkaohjainta.

Qualcommin mukaan jopa 93 % PC-ajasta käytetään natiivisovelluksia, mikä tekee Windows on Arm -ympäristöstä entistä tärkeämmän. Ensimmäinen Snapdragon-pohjainen Surface-tietokone nähtiin jo vuonna 2019, mutta nyt ekosysteemi on kypsynyt: natiivikehitystyökalut ARM64EC-käskyille, Qualcomm AI Hub, ja Windows AI Foundry mahdollistavat paikallisten tekoälysovellusten kehittämisen jopa viidessä minuutissa.

Lisäksi uusi Phi Silica – pieni paikallinen kielimalli – tulee osaksi Windows-päivityksiä, mahdollistaen tekoälyavusteiset toiminnot offline-tilassa ilman pilviyhteyttä.

Kun Noxilta kysyttiin, miten hän arvioi Intelin tulevan Panther Lake-sukupolven vaikutusta kilpailuasetelmaan, hän ei halunnut kommentoida. Mutta jos Qualcommin luvut ja käytännön testit pitävät paikkansa, Intelillä on nyt todella syytä huoleen.