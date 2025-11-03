Infineon Technologies AG on laajentanut 32-bittisten moottoriohjainten MOTIX-perhettään uusilla TLE994x- ja TLE995x-sarjoilla, jotka on suunniteltu sekä harjallisille (BDC) että harjattomille (BLDC) moottoreille. Uutuudet tarjoavat tiukkaa, tarkkaa ja kustannustehokasta moottorinohjausta erityisesti pieniin ja keskisuuriin sovelluksiin – kuten pumppuihin, tuulettimiin ja säätölaitteisiin – niin auto- kuin teollisuuskäytössä.
Uudet piirit yhdistävät porttiajurin, mikro-ohjaimen, virtalähteen ja viestintärajapinnan yhteen kompaktiin siruun, mikä säästää tilaa ja yksinkertaistaa suunnittelua. LIN-pohjainen viestintä ja Arm Cortex-M23 -prosessori (40 MHz) takaavat nopean ja tehokkaan moottorin hallinnan. Lisäksi kenttäsuunnattu ohjaus (FOC) mahdollistaa tarkan ja energiatehokkaan ohjauksen.
Turvallisuus ja luotettavuus ovat keskiössä: kaikki laitteet täyttävät ISO 26262 ASIL B -vaatimukset, ja integroitu Arm TrustZone -teknologia vahvistaa järjestelmien tietoturvaa.
Infineonin mukaan uusi TLE994x/5x-sarja edustaa MOTIX MCU -perheen seuraavaa sukupolvea. Yhtenäinen TLE99xx-alusta mahdollistaa laajennettavuuden, ohjelmisto- ja laitteistosynergiat sekä nopeamman tuotekehityksen.
Kehitystyötä tukevat myös valmiit arviointialustat, ohjelmistopaketti sekä 150 watin vesipumpun referenssisuunnittelu, jotka auttavat asiakkaita pääsemään markkinoille aiempaa nopeammin.