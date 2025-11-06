Puolalainen Grinn on julkaissut uuden Grinn GenioBoard -yksilevytietokoneen (SBC), joka lupaa nopeuttaa tekoälyvalmiiden sulautettujen laitteiden tuomista markkinoille kuukausissa, kun projektin kehitykseen kuluva aika on aiemmin mitattu jopa vuosissa.
Uusi GenioBoard perustuu MediaTekin kahdeksanytimiseen Genio-suoritinperheeseen, joka tarjoaa yhdellä piirillä Arm Cortex-A -prosessorit, grafiikkayksikön ja tekoälysovelluksiin suunnatun neuroverkkokiihdyttimen. 87 × 56 millimetrin kokoinen kortti tarjoaa valmiin tuotantotasoisen alustan, joka yhdistää tehokkaan laskennan, monipuoliset liitännät ja Linux-pohjaisen ohjelmistoalustan.
Grinnin toimitusjohtaja Robert Otręba kertoo, että kehityssyklit ovat lyhentyneet radikaalisti. - Kehitystiimit eivät voi enää käyttää kuukausia raudan ja käyttöjärjestelmän rakentamiseen alusta asti. GenioBoard antaa heille mahdollisuuden keskittyä siihen, missä he ovat parhaimmillaan – oman sovelluksensa kehittämiseen.
Kortin mukana toimitetaan käyttövalmiit Linux-versiot (Yocto-pohjainen tai Debian), CE-merkintä sekä Thistle Security Platform -tietoturvaohjelmisto, joka hyödyntää Infineonin OPTIGA Trust M -turvamoduulia. Ratkaisu täyttää myös Euroopan Cybersecurity Resilience Act -asetuksen vaatimukset.
Grinn GenioBoard on varustettu kahdeksanytimisellä MediaTek Genio -prosessorilla, 4 gigatavun RAM-muistilla ja 16 gigatavun eMMC-tallennustilalla. Se saa virtansa yksinkertaisesti USB-C-liitännän kautta, joka toimii sekä virransyöttönä että kehitysliitäntänä.
Laite tukee monipuolisia näyttöliitäntöjä, kuten HDMI:tä ja DisplayPortia, ja tarjoaa kaksi 4-linjaista CSI-kameraliitäntää esimerkiksi konenäkö- tai valvontasovelluksiin. Lisäksi mukana on täysi valikoima USB-portteja – kaksi USB-A 2.0 ja kaksi USB-A 3.0 -liitäntää – sekä gigabitin Ethernet-yhteys nopeaan verkkokäyttöön.
GenioBoard on myös Raspberry Pi HAT -yhteensopiva, mikä helpottaa laajennusten ja lisämoduulien hyödyntämistä. M.2-liitännät puolestaan mahdollistavat tekoälykiihdyttimien ja langattomien (Wi-Fi, Bluetooth ja mobiiliverkko) moduulien liittämisen. Näin kehittäjät voivat rakentaa tulevaisuuden AI-valmiit laitteet jo tänään ja lisätä tarvittaessa uutta laskentatehoa myöhemmissä versioissa.
Grinn on lisäksi julkaissut GenioBoardin suunnittelukaaviot ja CAD-tiedostot avoimesti kehittäjäyhteisölle. Tämä antaa valmistajille mahdollisuuden mukauttaa laitetta omien tuotteidensa vaatimuksiin ja hyödyntää alustaa myös referenssisuunnitteluna tulevia projekteja varten.