Tekoäly tulee nyt vauhdilla automaatioinsinöörin avuksi

Beckhoff Automation Oy:n keväällä ruoriin tarttunut toimitusjohtaja Ville Hopponen näkee tekoälyn nousevan nopeasti osaksi automaatioinsinöörin arkea. Yhtiön kehittämä TwinCAT Co-agent on suunniteltu toimimaan kuin insinöörin oma co-pilotti. Se on tekoälyavusteinen työkalu, joka osaa kirjoittaa sekä PLC- että käyttöliittymäkoodia automaatioprojekteihin.

- Kun automaatioinsinööri antaa lyhyen kuvauksen eli promptin, taustalla oleva koordinaattori valitsee sopivan agentin ja tekoälymallin. Käytössä on useita online-malleja ja kehitteillä myös lokaaleja vaihtoehtoja. Esimerkiksi voi pyytää: ”Tee minulle pumppujärjestelmän ohjaus, jossa kontrolloidaan nestepinnan tasoa” – ja järjestelmä tuottaa sekä testattavan PLC-koodin että käyttöliittymän, Hopponen kertoo.

Tavoitteena ei ole korvata insinööriä, vaan vapauttaa hänen aikaansa. Insinöörin työ ja rooli kuitenkin muuttuvat.

- Toivon, että automaatioinsinöörin rooli muuttuu niin, että hän voi keskittyä siihen, missä hänen osaamisensa tuo eniten arvoa. Kone ja tekoäly voivat hoitaa sen työn, joka on toistettavaa tai rutiininomaista, Hopponen sanoo.

Hopposen mukaan Beckhoffin pitkän linjan panostus avoimiin ohjelmistopohjaisiin järjestelmiin antaa sille hyvän aseman tekoälykehityksessä. - Kun aikanaan alettiin puhua teollisesta IoT:stä ja Industry 4.0:sta, Beckhoff oli jo pitkään puhunut samoista asioista. Avoimuus ei ole meille trendi, vaan tapa tehdä asioita, hän korostaa.

PC-pohjaisen automaation seuraava suuri askel ei Hopposen mukaan kuitenkaan ole ohjauksen vieminen pilveen – ainakaan vielä. - Koneohjaus on kriittinen prosessi, ja sen siirtäminen pilveen toisi esiin aivan uudenlaisia tietoturvahaasteita, hän muistuttaa.

Teknologia 2025-messuilla huomiota on herättänyt erityisesti uusi ohjauskaapiton automaatiojärjestelmä eli MX-System. – Sille näyttää löytyvän yllättävän paljon sovelluskohteita, joissa asiakkaat näkevät hyötyjä. Myös konenäkö ja siihen liittyvä koneoppiminen on alue, jossa nähdään paljon kasvuodotuksia.

Vuosikymmenen alkuvuosina automaatioala kärsi monen muuan alan tapaan komponenttipulasta. Koronan jälkeen monilla oli pajon tavaraa varastossa, mikä näkyi Beckhoffinkin liikevaihdossa vielä viime vuonna. Nyt markkinat ovat vähitellen normalisoituneet. Beckhoff ei ole joutunut sopeuttamaan toimintaansa kilpailijoiden tapaan, ja Hopponen näkee kehityksen valoisana.

- Viime vuosi oli monilla vielä varastojen purkua, mutta nyt tilauskanta on jälleen kääntynyt kasvuun. Teknologiateollisuuden sähkö- ja automaatiojaoston mittarit näyttävät ylöspäin. Haluamme uskoa, että ensi vuodesta tulee meille ja koko alalle kiireinen, Hopponen sanoo.