Ouran toimitusjohtaja Tom Hale kertoi Slushissa, että yhtiö on matkalla kohti miljardin euron liikevaihtoa ja suuntaa seuraavat investointinsa tekoälyyn ja entistä syvempään terveysteknologiaan. Hale aloitti yrityksen johdossa keväällä 2022 ja on johtanut Ouraa poikkeukselliseen kasvuun. Vuonna 2021 liikevaihto oli sata miljoonaa euroa, tänä vuonna yhtiö tähtää jo miljardiluokkaan.
Hale avasi lavalla dramaattisen päätöksen, joka lopulta vahvisti Ouraa. Markkinointibudjettia leikattiin asteittain. Ensin 10 prosenttia, sitten 20 prosenttia, ja lopulta markkinointi pysäytettiin kokonaan. Viime kuussa yhtiö ei käyttänyt markkinointiin lainkaan rahaa, ja silti myynti kasvoi. Halen mukaan joka toinen uusi asiakas tulee suosittelun kautta, mikä osoittaa, että tuote ”myy itsensä”, kuten hän totesi.
Seuraava suuri kasvua kiihdyttänyt päätös oli keskittyminen naisten terveyteen. Aiemmin Oura tunnettiin ennen kaikkea unen mittaajana, mutta panostus kuukautiskierron seurantaan, hormonikierron tulkintaan ja harjoittelun ajoitukseen nosti myyntiä nopeasti. Hale muistutti, että terveys on pysyvä, valtavan kokoinen markkina. Toisin kuin fitness, joka monelle on vain projekti.
Ouran kilpailuetu perustuu entistä vahvemmin ohjelmistoon ja tieteeseen. Yrityksen tiedetiimissä työskentelee jo 70 tutkijaa, ja Halen mukaan juuri nyt testataan uuden sukupolven ominaisuutta: verenpaineen mittausta. Pilottiryhmässä on sata tuhatta käyttäjää, ja Hale vakuutti Slushissa, että teknologia on ”tehtävissä”. Jos ominaisuus onnistuu, se olisi ensimmäisiä sormusmuotoiseen laitteeseen tuotuja verenpainemittauksen ratkaisuja.
Yhtiö sai hiljattain 900 miljoonan euron rahoituksen, ja tuleva suuri painopiste on tekoäly. Hale korosti, että suurin osa AI-kokemuksista on tänä päivänä chattipohjaisia, mutta Ouralla on etu, sillä sormus tietää käyttäjästään enemmän kuin yksikään keskusteleva agentti. Tekoälyn tarkoitus onkin ohjata käyttäjää oikeaan suuntaan datan perusteella, ei vain vastata kysymyksiin. – Tulevaisuudessa sormus promptaa käyttäjäänsä, Hale visioi.
USA on edelleen Ouran suurin markkina, mutta Suomi on kolmantena. Uusia kieliä julkaistaan nyt vauhdilla, ja samalla yritys rakentaa paikallista tukea tilauspohjaiselle mallilleen. Hale näkee terveydenhuollon kustannusten nousun suurena mahdollisuutena. Jos yksilö voi seurata omaa hyvinvointiaan ajoissa, se voi vähentää painetta koko järjestelmässä. - Älysormus tekee ihmisistä oman terveytensä toimitusjohtajia, Hale kiteytti.