Wi-Fi Alliance kritisoi jyrkästi EU:n radiotaajuuspolitiikan työryhmän tuoretta suositusta, joka estäisi wifi-teknologian pääsyn ylemmän 6 GHz:n taajuusalueelle. Työryhmä ehdottaa, että 6,425–7,125 GHz:n kaistasta 540 MHz varataan lisensoiduille mobiiliverkoille ja loput 160 MHz jätetään odottamaan päätöstä ainakin vuoteen 2027 asti.

Ouran toimitusjohtaja Tom Hale kertoi Slushissa, että yhtiö on matkalla kohti miljardin euron liikevaihtoa ja suuntaa seuraavat investointinsa tekoälyyn ja entistä syvempään terveysteknologiaan. Hale aloitti yrityksen johdossa keväällä 2022 ja on johtanut Ouraa poikkeukselliseen kasvuun. Vuonna 2021 liikevaihto oli sata miljoonaa euroa, tänä vuonna yhtiö tähtää jo miljardiluokkaan.

Vuosi sitten Slushissa lanseerattu Lovable nousi nopeasti koko tapahtuman puheenaiheeksi, ja nyt sama toistui entistä suuremmalla voimalla. Yrityksen perustaja Anton Osika korosti lavalla vision ydintä: kuka tahansa voi kehittää upeita ohjelmistoja. Tätä varten Lovable on rakentanut alustan, joka on kasvanut yhtä nopeasti kuin AI-buumi itsessään.

Nokia on julkistanut uuden strategiansa ja samalla radikaalisti päivitetyn toimintamallin, joka astuu voimaan 1.1.2026. Kyseessä on jälleen yksi merkittävä organisaatiomuutos, joka usein seuraa uuden toimitusjohtajan aloitettua. Heinäkuussa 2024 toimitusjohtajana aloittaneen Justin Hotardin johdolla yhtiö pyrkii nyt johtamaan tekoälyn aikakauden tuomaa verkkojen murrosta.

Riippuvuus verkon pilvipalveluista aiheuttaa välillä monenlaisia harmeja. Tämä nähtiin taas eilen, kun Cloudflaren palvelimilla pyörivät palvelut kokivat isoja katkoksia ja ongelmia. Tuhannet käyttäjät raportoivat tiistaina ongelmista, ja tunnetut palvelut, kuten X (ent. Twitter), Spotify ja ChatGPT, joutuivat katkoksiin.

Loimaalainen Wille Machines Oy on lanseerannut Suomen ensimmäisen pikaladattavan täyssähköisen ympäristönhoitokoneen. Wille e475Δ -nimen saanut laite vastaa kaupunkien kasvaviin nollapäästövaatimuksiin. Suomalainen osaaminen on nostettu uuden sukupolven työkoneen keskiöön.

LabVIEW on suosittu instrumentoinnin graafinen kehitysalusta ja siihen on tään vuonna tuotu Nigel-niminen tekoälyapuri. Sen roolia ollaan kasvattamassa vauhdilla ja jo ensi vuoden alkupuolella Nigel oppii täydentämään kehittäjän koodia, sanoo NI:n Pohjois- ja Benelux-maista sekä Baltiasta vastaava myynti- ja maajohtaja Alex Floor.

STMicroelectronicsin uusi STM32WL3R-mikro-ohjain on optimoitu erityisesti kauko-ohjaimiin ja kotiautomaatioon tarjoamaan poikkeuksellisen pitkän akunkeston ja joustavat ominaisuudet. Piiri on jatkokehitetty menestyneestä STM32WL3-sarjasta, mutta se sisältää optimoituja ominaisuuksia, jotka pidentävät paristojen käyttöikää merkittävästi.

Ranska rakentaa parhaillaan Euroopan seuraavaa eksascale-luokan supertietokonetta, ja sen arkkitehtuuri kertoo paljon myös siitä, miltä Suomen tuleva LUMI:n seuraaja tulee näyttämään. Alice Recoque -niminen järjestelmä perustuu Evidenin BullSequana XH3500 -alustaan ja AMD:n seuraavan sukupolven “Venice”-prosessoreihin sekä Instinct MI430X -kiihdyttimiin. Kokonaisuus takaa yli yhden eksaflopsin HPL-suorituskyvyn, mikä nostaa koneen Euroopan tehokkaimpien joukkoon.

SC25-konferenssissa St. Louisissa julkaistu uusin TOP500-listaus vahvisti Euroopan siirtyneen eksaluokan aikakauteen. Saksaan Jülichin tutkimuskeskukseen asennettu JUPITER Booster nousi listalla heti neljänneksi ja on samalla Euroopan ensimmäinen eksaluokan supertietokone. Suomen LUMI säilytti asemansa kärkikymmenikössä, mutta putosi yhden sijan yhdeksänneksi.

Infineon laajentaa BMS-tuotevalikoimaansa esittelemällä uuden PSOC 4 -sarjan mikro-ohjaimen, joka tuo ensimmäistä kertaa korkean jännitteen akuston valvonnan ja ohjauksen samaan PSoC-pohjaiseen siruun. HVPA-SPM 1.0 -sirulla yhtiö haluaa yksinkertaistaa sähköautojen akkujärjestelmiä ja tuoda moduulikohtaisen älykkyyden suoraan reunalle sen sijaan, että BMS perustuisi erillisiin analogisiin valvontapiireihin ja mikrokontrollereihin.

Kontron tuo teollisuus-PC-markkinoille merkittävän päivityksen, kun yhtiö lisää Intelin uuden Core Series 2 -prosessorisukupolven tuen kaikkiin nykyisiin ATX-, µATX- ja Mini-ITX-emolevyilleen. Päivitys toteutetaan BIOS-päivityksenä, joka tulee saataville marraskuussa 2025. Ratkaisu nostaa koko laajan tuoteperheen suorituskyvyn suoraan Intelin uusimman Bartlett Lake -arkkitehtuurin tasolle.

STMicroelectronics on esitellyt tähän asti tehokkaimman 32-bittisen mikro-ohjaimensa. Uusi STM32V8 on maailman ensimmäinen 18 nanometrin FD-SOI-prosessilla valmistettu MCU-piiri, ja se vie ohjainpiirien suorituskyvyn uuden luokan puolelle. Itse asiassa jo lähelle sovellusprosessoreiden suorituskykyä, mutta MCU-arkkitehtuurin determinismillä ja tehonkulutuksella.

Tekoälyn nopea kasvu johtaa datakeskusten sähkönkulutuksen jyrkkään nousuun, varoittaa Gartner tuoreessa analyysissaan. Yhtiön mukaan datakeskukset kuluttavat vuonna 2025 yhteensä 448 terawattituntia sähköä, mutta määrä lähes kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä 980 terawattituntiin. Kasvua kiihdyttää ennen kaikkea AI-laskenta, joka lisää energiantarvetta huomattavasti nopeammin kuin perinteinen IT-kuorma.

Vaikuttaa siltä, että mobiiliala saa itselleen 540 MHz ylemmästä 6 GHz:n taajuusalueesta, jossa kokonaiskaistaa on 700 MHz (6,425–7,125 GHz). Jäljelle jäävien 160 MHz:n osalta päätös tehdään aikaisintaan kahden vuoden kuluttua, ja ne voidaan mahdollisesti osoittaa wifi-käyttöön, uutistoimisto Reuters kirjoittaa.

Kingston on esitellyt uudenlaisen kannettavan SSD-aseman, joka toimii ilman erillistä kaapelia. Dual Portable SSD näyttää ulkoisesti tavalliselta muistitikulta, mutta tarjoaa SSD-tason suorituskyvyn ja kaksi liitintä samassa rungossa. Uutuus on Kingstonin ensimmäinen täysin kaapeliton SSD ja samalla yksi markkinoiden kompakteimmista nopean tallennuksen ratkaisuista.

Silicon Motion on esitellyt uuden SM8388-ohjaimen, joka tuo PCIe Gen5 -tason suorituskyvyn datakeskusten suurikapasiteettisiin Nearline-SSD-levyihin selvästi aiempaa pienemmällä tehonkulutuksella. Yrityksen mukaan ohjain kykenee tarjoamaan jopa 14,4 gigatavun sekventiaalisen lukunopeuden alle viiden watin tehonkulutuksella, mikä tekee siitä yhden luokkansa energiatehokkaimmista ratkaisuista.

IAR ja RISC-V-ekosysteemiä kokoava Quintauris aloittavat yhteistyön, jonka tarkoituksena on viedä avoimen RISC-V-arkkitehtuurin käyttöä kohti auton kaikkein vaativimpia ja turvallisuuskriittisiä reaaliaikatoimintoja. Yhteistyö tuo IAR:n sertifioidun kehitysalustan osaksi Quintauriksen RT-Europa-viitearkkitehtuuria, jota käytetään tulevien RISC-V-pohjaisten ajoneuvojen ohjaimien ohjelmistokehityksessä.

Qualcomm laajentaa aggressiivisesti teollisuus-PC-markkinoille uudella Dragonwing IQ-X -prosessorisarjallaan, joka on yhtiön ensimmäinen täysiverinen yritys murtaa Intelin pitkäaikainen johtoasema teollisuuslaitteiden suorittimissa.

Nokia on saanut merkittävän kolmen vuoden sopimuksen Telecom Italian (TIM) 5G-verkon laajentamisesta ja modernisoinnista. Kyseessä on tarjouskilpailu, jonka Nokia voitti ja jonka myötä yhtiö kasvattaa markkinaosuuttaan yhdessä Euroopan suurimmista mobiilimarkkinoista.