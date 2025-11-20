Jolla laajentaa Mind2-tekoälylaitteensa idean nyt yritysmaailmaan. Yhtiö julkisti Slushissa uuden Mind2 Enterprise AI -palvelimen, joka tuo tekoälymallien ajon ja yritysdatan käsittelyn kokonaan paikallisesti yrityksen omiin tiloihin. Ratkaisu perustuu Nvidian RTX 5090 -grafiikkasuorittimeen, jonka 64 gigatavun GDDR7-muisti ja 2,6 petaflopsin laskentateho mahdollistavat jopa 72 miljardin parametrin kielimallien pyörittämisen ilman pilvipalveluja.
Jollan mukaan ratkaisu vastaa yritysten kasvavaan tarpeeseen prosessoida luottamuksellista aineistoa ilman ulkomaisia pilvialustoja. Venho.ai:n ohjelmisto yhdistää avoimet mallit ja paikallisen datankäsittelyn niin, että kaikki tapahtuu yrityksen omassa verkossa EU-tietosääntelyn ehdoilla. Ohjelmisto tarjoaa työkalut muistirakenteiden ja käyttöpolitiikkojen hallintaan sekä mahdollisuuden kohdistaa laskentaa käyttäjän omalle koneelle, Mind2-laitteelle tai palvelimelle.
Suorituskykynsä ansiosta Mind2 Enterprise soveltuu 50–100 henkilön organisaatioille. Palvelin voi käsitellä kerralla satoja sivuja dokumentteja tai toimia yrityksen sisäisen tekoälyn perustana, joka oppii organisaation omasta datasta. Jollan toimitusjohtaja Sami Pienimäen mukaan ratkaisu maksaa itsensä nopeasti takaisin, kun dataa ei tarvitse siirtää kalliisiin pilvipalveluihin.
Ensimmäinen pilotti käynnistyy taloushallintoyhtiö Greenstepissä, joka selvittää, miten venho.ai:n ohjelmistolla voidaan rakentaa sähköpostien pohjalta yrityksen oma “muisti” ja automatisoida sisäisiä prosesseja. Greenstepin mukaan asiakastiedon pysyminen yrityksen omissa käsissä on ratkaisevan tärkeää.
Jolla Mind2 Enterprise AI -palvelin esitellään Slushissa ja tulee saataville vuoden 2025 loppuun mennessä.