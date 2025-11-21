- Moderni sähköajoneuvo on kuin ohjelmistomääritelty robotti, mutta niitä suunnitellaan yhä kuin mekaanisia autoja. DonutOS muuttaa tämän, kiteyttää Donut Labin toimitusjohtaja Marko Lehtimäki. Helsinkiläisyritys julkisti Slushissa kokonaan uuden DonutOS-alustan, jonka tavoitteena on uudistaa sähköajoneuvojen suunnittelu ja testaus perusteitaan myöten.
DonutOS rakentuu ajatukselle, että sähköauton voi suunnitella, testata ja validoida lähes kokonaan digitaalisesti – ilman riviäkään koodia. Alusta on suunnattu niin startupeille kuin suurille ajoneuvovalmistajille, ja se on heti saatavilla täysin ilmaiseksi. Yrityksen mukaan kahdeksan kymmenestä maailman suurimmasta autonvalmistajasta neuvottelee sen käytöstä jo nyt.
Ytimessä on ajatus jatkuvasta, integroidusta kehityksestä, jossa fyysiset prototyypit eivät enää pysäytä iterointia. DonutOS koostuu neljästä osasta. Designer mahdollistaa ajoneuvon ohjelmiston visuaalisen suunnittelun – komponentteja vedetään ja pudotetaan kuin grafiikkaeditorissa, ja logiikka rakentuu tilakoneista ilman koodia. Builderissa luodaan täysi 3D-ajoneuvomalli renkaista kameroihin ja väylärakenteisiin. Simulatorissa ajoneuvoa voidaan ajaa virtuaalisesti missä tahansa sää- ja liikenneolosuhteissa. Inspector analysoi digitaalisen kaksosen ja fyysisen ajoneuvon dataa rinnakkain.
Alusta perustuu Digital Twin 2.0 -malliin, jossa digitaalinen ajoneuvo vastaa täsmälleen fyysistä versiota: kaikki ohjauslogiikka, sensorit, väylädata ja ajoneuvon käyttäytyminen ovat identtisiä. Donutin mukaan jopa 90 prosenttia sähköauton ohjelmistosta voidaan kehittää ennen kuin ensimmäistäkään fyysistä prototyyppiä on rakennettu.
Lehtimäen mukaan sähköajoneuvojen kehitys on perinteisesti hidasta, koska ohjelmistoihin liittyvät työkalut, kielet ja järjestelmät elävät erillisissä siiloissa. DonutOS yhdistää ne yhteen jatkuvasti testattavaan kokonaisuuteen. Kun vaikeita olosuhteita voidaan simuloida digitaalisesti ja sama koodi toimii sekä virtuaalisessa mallissa että fyysisessä ajoneuvossa, kehitysaika putoaa vuosista kuukausiin.
Donut Lab rakentaa alustasta myös markkinapaikan, jonne kolmansien osapuolten anturit, kamerat, tutkat ja muut EV-moduulit voidaan liittää valmiiden digitaalisten komponenttien kautta. Yrityksen tavoitteena on tehdä sähköajoneuvojen kehityksestä yhtä nopeaa ja modulaarista kuin ohjelmistokehitys on jo nyt.
Ensimmäinen Donut OS -VIP-ohjelmaan valittu yritys on englantilainen Longbow, joka kehittää kevyitä sähköurheiluautoja. Sen mukaan konseptista voidaan Donut-alustan avulla edetä toimivaan prototyyppiin kuudessa kuukaudessa ja tuotantoon vuodessa. Donut Lab pitää rautaosaamisensa ytimenä: yhtiön oman moottoriteknologian luvataan tarjoavan kilpailijoita enemmän vääntöä, tehoa ja kantamaa samalla hinnalla – tai edullisemmin.
DonutOS on saatavilla heti, ja täysi laajennettu julkaisu seuraa vuoden 2026 aikana. Suomalaisyrityksellä on selvä tavoite: tehdä sähköauton rakentamisesta yhtä helppoa kuin modernin sovelluksen kehittämisestä.