STMicroelectronics on esitellyt ensimmäisen NFC-piirin, joka tukee uutta Matter 1.5 -standardia ja mahdollistaa älykotilaitteiden liittämisen verkkoon yksinkertaisella hipaisulla. Uusi ST25DA-C on markkinoiden ensimmäinen kaupallinen ratkaisu, joka hyödyntää standardiin lisättyä NFC-pohjaista tap-to-pair -komissionointia.
Tämä on iso edistysaskel älykodin laitteiden hallintaan. Käyttäjä voi liittää valot, anturit, ovilukot tai kamerat Matter-verkkoon koskettamalla laitetta puhelimellaan. ST kehuu tekniikkaa yhtä helpoksi kuin ostosten maksaminen kännykällä.
ST:n mukaan NFC tekee käyttöönotosta nopeampaa, luotettavampaa ja selvästi vähemmän virhealtista kuin Bluetooth- tai QR-koodiin perustuva liittäminen. Uusi piiri on NFC Forum Type 4 -tunniste, joka kykenee suorittamaan Matterin vaatimat kryptografiset toiminnot ilman ulkoista virtalähdettä. Se saa tarvitsemansa energian puhelimen RF-kentästä, mikä mahdollistaa myös täysin virrattomien laitteiden liittämisen ennen varsinaista käyttöönottoa.
Turvallisuus on ST25DA-C:n keskiössä. Piiri hyödyntää yhtiön turvallisten elementtien teknologiaa, joka tarjoaa suojatun avainten ja varmenteiden tallennuksen sekä laitteen vahvan todennuksen. Ratkaisu pohjautuu Common Criteria -sertifioituun laitteistoon ja tähtää lisäksi SESIP 3 -tason sertifiointiin, jota IoT-alustoilta jatkossa edellytetään.
Analyytikko Shobhit Srivastavan mukaan NFC-pohjainen IoT-laitteiden käyttöönotto voi olla seuraava iso askel älykotilaitteiden massamarkkinaan. Standardin tavoitteena on yksinkertaistaa käyttöönottoa ei-teknisille kuluttajille, ja uudet NFC-piirit antavat valmistajille konkreettiset työkalut kehittää helppokäyttöisempiä Matter-tuotteita.
ST25DA-C on saatavilla näyte- ja arviointiversioina kompaktissa DFN8-kotelossa. Massatuotannon odotetaan alkavan vuonna 2026.
Lisätietoja täällä.