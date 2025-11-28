Työkoneiden tekoälyavustin on vuoden Tuottava Idea

Tamperelainen HMI Technologies Oy on voittanut Tuottava Idea 2025 -kilpailun startup-sarjan Spogen.AI Smart Assistant -ratkaisullaan. Kyseessä on raskaiden työkoneiden käyttäjille ja huoltoteknikoille suunnattu puhuva tekoälyavustaja, joka tuo reaaliaikaisen, kontekstia ymmärtävän ohjauksen suoraan työskentely-ympäristöön.

Spogen.AI eroaa arkipäiväisistä ”yleisavustajista” nimenomaan siinä, että se on rakennettu teollisuuden monimutkaisia käyttötapauksia varten. Tavalliset generatiiviset työkalut voivat vastata yksittäisiin kysymyksiin, mutta niiden suorituskyky heikkenee, kun tietoa on paljon ja sen on oltava täsmällistä, rakenteista ja turvallista. HMI Technologiesin järjestelmä pystyy käsittelemään jopa kymmenien tai satojen tuhansien sivujen kokonaisuuksia – koneiden käyttö- ja huolto-ohjeita, taustadokumentaatiota, mittarointeja ja teknisiä tietokantoja – ja tarjoamaan niistä koostettua luotettavaa, tilannetietoista opastusta.

Avustaja toimii oletuksena pilvipohjaisesti, mutta voidaan ajaa myös täysin offline-tilassa, mikäli koneessa on tarvittava laskentateho. Kevyempi Tech Assistant -versio soveltuu vähäisemmille laitevaatimuksille, kun taas Smart Assistant tarjoaa laajimman kontekstuaalisen ohjauksen.

Tietoturva ja tietosuoja ovat osa ratkaisun ydintä: kaikki data käsitellään GDPR:n, UK Data Protection Actin, CalOPPA:n ja muun kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti. Asiakasdata voidaan tallentaa joko EU:n tai Yhdysvaltojen palvelimille asiakkaan vaatimusten mukaan. Järjestelmä tukee laajaa joukkoa formaatteja PDF:stä XML- ja JSON-tietoihin sekä tietokantoihin, ja tarvittaessa voidaan toteuttaa erillinen integraatioprojekti harvinaisille formaateille.

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kilpailun tuomaristo korosti, että Spogen.AI tuo teollisuusympäristöihin aidon tuottavuus- ja turvallisuushyödyn: se auttaa koneenkäyttäjiä selvittämään ongelmatilanteet nopeasti, vähentää virheitä ja lyhentää käyttökatkoja. Lisäksi ratkaisu parantaa huollon laatua tarjoamalla teknikoille askel-askeleelta -opastusta ja historian perusteella ennakoivia neuvoja.

Tuomariston sihteerin Janne Kallion mukaan kyse on juuri siitä innovatiivisuudesta, jolla suomalaiset teknologiayritykset voivat ratkoa teollisuuden globaaleja haasteita. HMI Technologiesin selkeä skaalautuvuus ja kansainvälinen potentiaali nostivat sen kilpailun kärkeen.