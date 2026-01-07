Nordic Semiconductor tuo tekoälyn suoraan mikro-ohjainluokkaan. Yhtiö esitteli CES-messuilla nRF54L-sarjan uuden järjestelmäpiirin, jossa on integroitu tekoälykiihdytin. Tavoitteena on tuoda koneoppiminen paristokäyttöisiin IoT-laitteisiin ilman pilviyhteyttä tai raskaita ohjelmistopinoja.
Uusi nRF54LM20B on ensimmäinen suuren muistikapasiteetin piiri nRF54L-sarjassa. Se sisältää Nordicille Atlazo-yritysoston myötä tulleen Axon NPU -tekoälykiihdyttimen. Kiihdytin on suunniteltu erityisesti erittäin vähävirtaisiin edge AI -sovelluksiin. Nordic lupaa jopa seitsemänkertaisen suorituskyvyn ja merkittävästi paremman energiatehokkuuden verrattuna kilpaileviin ratkaisuihin.
Piiri yhdistää Axon NPU:n 128 megahertsin Arm Cortex-M33 -ytimen, RISC-V-apuprosessorin, kahden megatavun ei-haihtuvan muistin ja 512 kilotavun RAM-muistin. Mukana on myös Nordicille tyypillinen 2,4 gigahertsin radiopiiri, joka tukee Bluetooth LE:tä, Bluetooth Channel Soundingia sekä Matter over Threadiä.
Nordicin lähestymistavassa keskeistä on kehityksen yksinkertaistaminen. Yhtiö tuo markkinoille Nordic Edge AI Lab -kehitystyökalun, jonka avulla kehittäjä voi luoda laitteeseen sopivan tekoälymallin suoraan omasta sensoridatasta. Työkalun tuottamat Neuton-mallit ovat poikkeuksellisen pieniä. Tyypillinen koko on alle viisi kilotavua. Mallit voidaan ajaa joko CPU:lla tai NPU:lla ilman raskaita tekoälykirjastoja.
Nordicin mukaan tämä muuttaa tekoälyn roolia sulautetuissa järjestelmissä. Tekoäly ei ole enää erillinen pilvipalvelu tai tutkimusprojekti, vaan osa normaalia mikro-ohjainpohjaista tuotesuunnittelua. Sovelluskohteita ovat esimerkiksi äänten luokittelu, avainsanojen tunnistus, liike- ja tärinähavainnot sekä poikkeamien tunnistus teollisissa sensoreissa.
Yhtiö korostaa myös elinkaariajattelua. Edge AI yhdistyy nRF Cloud -palveluihin, joiden avulla malleja voidaan päivittää ja laitteiden toimintaa seurata kentällä. Tämä tukee sekä tuotekehitystä että kasvavia sääntelyvaatimuksia, kun datankäsittely tapahtuu paikallisesti laitteessa.
NRF54LM20B-piiri on nyt näytekäytössä valituilla asiakkaille. Laajempi kehityskäyttö alkaa Nordicin mukaan vuoden 2026 toisen neljänneksen alussa.