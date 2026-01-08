USB4-standardin toisen sukupolven käyttöönotto ottaa konkreettisen askeleen eteenpäin. Anritsu on saanut USB Implementers Forumin laitteistosertifioinnin USB4 Version 2.0 -testausratkaisulleen. Tämä tarkoittaa, että 80 gigabitin sekuntinopeuksiin yltävien USB4 v2 -laitteiden virallinen vaatimustenmukaisuustestaus voi nyt alkaa.

Nokia varoittaa, että tekoälyn seuraava kehitysvaihe ei pysähdy algoritmeihin tai laskentapiireihin, vaan perusinfrastruktuuriin. Ilman parempia tietoliikenneverkkoja ja riittävää sähköntuotantoa AI:n laajamittainen käyttöönotto uhkaa hidastua sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa.

Qualcomm on ottanut CES 2026:ssa selvästi aiempaa aggressiivisemman askeleen kohti PC-markkinoiden ydintä. Uusi Snapdragon X2 Plus ei ole enää vain energiatehokas ARM-vaihtoehto, vaan suora haaste Intelin pitkään hallitsemalle x86-kannettavien valtavirralle.

Nvidia on tuonut markkinoille Rubin-alustan, joka määrittelee uudelleen sen, miten AI-supertietokoneet rakennetaan ja skaalataan. Rubin ei ole yksittäinen prosessori tai palvelin, vaan kokonainen laskenta-alusta, jossa koko järjestelmä on suunniteltu yhtenä kokonaisuutena tekoälyn koulutusta ja inferenssiä varten. Yhtiö kutsuu lähestymistapaa extreme codesigniksi, eli kaikki keskeiset sirut, verkot ja datapolut on kehitetty rinnakkain ja toisiaan varten.

HP esitteli CES 2026 -messuilla poikkeuksellisen ratkaisun, jossa perinteinen tietokoneen kotelo on kadonnut kokonaan. Uudessa HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC -laitteessa koko tietokone on rakennettu näppäimistön sisään. Työpöydälle ei jää enää erillistä PC-laatikkoa, vain näppäimistö ja näyttö.

CES-messuilla jättimäisen huomion saanut suomalaisen Donut Labin akku on mullistava ennen kaikkea siksi, että se yhdistää ominaisuuksia, joita ei aiemmin ole nähty samassa tuotteessa. Täysin kiinteään elektrolyyttiin perustuva rakenne, korkea energiatiheys, äärimmäinen latausnopeus ja poikkeuksellinen käyttöikä esiintyvät nyt ensimmäistä kertaa tuotantovalmiina kokonaisuutena.

Suomalainen Donut Lab nousi CES 2026 -messujen puhutuimpien yhtiöiden joukkoon esittelemällä jotakin, mitä sähköajoneuvoalalla on odotettu yli 20 vuotta. Yhtiö toi markkinoille maailman ensimmäisen täysin kiinteän olomuodon akun, joka ei ole prototyyppi tai pilottituote, vaan jo käytössä tuotantoajoneuvoissa.

Samsung Electronics vie tekoälyn aiempaa syvemmälle kannettaviin tietokoneisiin uudella Galaxy Book6 -sarjalla, joka esiteltiin CES 2026 -messuilla. Samsung tuo tekoälyn osaksi koko PC-kokemusta yhdistämällä tehokkaan laitteiston, laitteessa toimivan tekoälyn ja pilvipohjaiset AI-palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Sama linja näkyy yhtiön CES-esiintymisessä laajemminkin, sillä tekoäly on keskiössä myös kodinkoneissa ja muissa älylaitteissa.

Nordic Semiconductor tuo tekoälyn suoraan mikro-ohjainluokkaan. Yhtiö esitteli CES-messuilla nRF54L-sarjan uuden järjestelmäpiirin, jossa on integroitu tekoälykiihdytin. Tavoitteena on tuoda koneoppiminen paristokäyttöisiin IoT-laitteisiin ilman pilviyhteyttä tai raskaita ohjelmistopinoja.

Voyant Photonics on julkistanut Helium-anturiperheen, joka mittaa samanaikaisesti kohteen etäisyyden, sijainnin ja nopeuden täysin piipohjaisella eli ns. solid-state-rakenteella. Kyseessä on yksi kunnianhimoisimmista askelista FMCW-lidarin eli valotutkan kaupallistamisessa.

Helsinkiläinen Diploi tuo markkinoille kehitysalustan, jonka tavoitteena on kuroa umpeen kuilu nopeasti syntyvän vibe-koodin ja tuotantovalmiin ohjelmiston välillä. Yritys vastaa ongelmaan, jossa AI-pohjaisilla työkaluilla syntyneet prototyypit jäävät helposti kokeiluasteelle, koska niiden vieminen tuotantoon vaatii raskasta ympäristö- ja DevOps-työtä.

Kyocera Corporation esittelee CES 2026 -messuilla uudenlaisen metalinssiin perustuvan näyttöratkaisun, joka voi merkittävästi muuttaa puettavien laitteiden optiikkaa. Yhtiön kehittämä metalinssi mahdollistaa luonnollisen syvyysvaikutelman erittäin ohuessa ja kevyessä rakenteessa.

Sähköautojen akkujen kapasiteetti ja suorituskyky heikkenevät ajan myötä. Ilmiö on tuttu käyttäjille ja valmistajille. Nyt tutkijat ovat tunnistaneet yhden keskeisen syyn tähän heikkenemiseen. Löydös koskee erityisesti NMC-katodeihin perustuvia litiumioniakkuja, joita käytetään laajasti nykyisissä sähköautoissa.

Fantastic Voyage on yksi tieteiselokuvan ikonisimmista tarinoista. Vuoden 1966 Hollywood-klassikossa sukellusvene miehistöineen kutistetaan mikroskooppisen pieneksi ja lähetetään ihmisen verenkiertoon pelastamaan potilaan henki. Nimellä Matka Ihmiskehoon suomennettu elokuva teki ajatuksesta, jossa koneet liikkuvat ihmiskehon sisällä ja suorittavat täsmällisiä tehtäviä, osan populaarikulttuuria – mutta pitkään se pysyi puhtaana fiktiona.

Omdia ennustaa matkapuhelinverkkoihin perustuvien IoT-yhteyksien määrän kasvavan voimakkaasti seuraavan vuosikymmenen aikana. Vuoteen 2035 mennessä yhteyksiä on jo 5,9 miljardia.

AR- ja VR-laitteiden silmänseuranta ottaa jälleen askeleen eteenpäin. Komponenttikehitys parantaa mittausten laatua ilman, että käyttäjän tarvitsee huomata mitään.

NAND-muistien hintapaine ei ole hellittämässä, päinvastoin. TrendForcen marraskuussa 2025 julkaisema analyysi osoittaa, että koko muistiekosysteemin varastot ovat supistuneet samanaikaisesti tasolle, joka tekee hinnankorotuksista käytännössä väistämättömiä. Kun varastopuskureita ei enää ole, hinnanmuutokset siirtyvät nopeasti koko toimitusketjuun, aina siruista valmiisiin laitteisiin.

EasyParkin kokoamien tilastojen mukaan autojen määrä Suomen teillä on kääntynyt laskuun poikkeuksellisella tavalla vuonna 2025. Kun samaan aikaan ladattavien sähköautojen määrä kasvaa nopeasti, muutos osuu lähes kokonaan polttomoottoriautoihin. Niiden määrä on nyt selvässä laskussa.

Farnellin suunnitteluyhteisö element14 on käynnistänyt vuosittaisen Holiday Hackathon -kilpailunsa, jossa yhteisön jäseniä kannustetaan suunnittelemaan ja toteuttamaan joulun aikaan liittyvä elektroniikkaprojekti. Kilpailu on avoinna tammikuun 11. päivään asti ja voittajat julkistetaan 16. tammikuuta.

Digita ja Outokumpu aloittavat yhteistyön 5G-privaattiverkon toteuttamiseksi Outokummun Kemin kaivokselle. Uuden verkon tavoitteena on tukea kaivoksen digitalisaatio- ja automaatiokehitystä sekä parantaa tuotannon tehokkuutta ja työturvallisuutta vaativassa maanalaisessa ympäristössä.