Nokia varoittaa, että tekoälyn seuraava kehitysvaihe ei pysähdy algoritmeihin tai laskentapiireihin, vaan perusinfrastruktuuriin. Ilman parempia tietoliikenneverkkoja ja riittävää sähköntuotantoa AI:n laajamittainen käyttöönotto uhkaa hidastua sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa.
Nokian tilaaman laajan tutkimuksen mukaan valtaosa yritys- ja teknologiajohtajista uskoo nykyisten verkkojen olevan riittämättömiä tekoälyn seuraavaan kasvuun. Euroopassa lähes kahdeksan kymmenestä vastaajasta arvioi, että verkkojen rajoitteet voivat estää AI:n skaalaamisen. Yhdysvalloissa huoli on vieläkin suurempi.
Taustalla on tekoälyn muuttunut luonne. AI-sovellukset tuottavat yhä enemmän dataa verkon reunalla ja siirtävät sen käsiteltäväksi verkkoon ja datakeskuksiin. Tämä kuormittaa erityisesti uplink-yhteyksiä, vaatii matalaa viivettä ja kasvattaa kapasiteettitarvetta. Nykyiset verkot on suunniteltu kuluttajainternetin ehdoilla, eivät jatkuvaa, reaaliaikaista AI-liikennettä varten.
Toinen keskeinen pullonkaula on energia. Tekoäly kasvattaa nopeasti datakeskusten ja verkkojen sähkönkulutusta. Nokian mukaan monissa Euroopan maissa sähköverkon kapasiteetti, lupaprosessit ja energian hinta hidastavat jo nyt AI-hankkeita. Tämä ohjaa yrityksiä siirtämään laskentaa alueille, joilla sähkö on halvempaa ja paremmin saatavilla.
Nokian viesti on, että tekoälyn seuraava vaihe vaatii määrätietoista panostusta digitaaliseen selkärankaan. Se tarkoittaa kuitu- ja 5G-verkkojen kehittämistä, matalaviiveistä edge-infrastruktuuria sekä energiatehokkaita ja luotettavia sähköratkaisuja. Samalla yhtiö peräänkuuluttaa tiiviimpää yhteistyötä teollisuuden, operaattorien ja päättäjien välillä.
Ilman näitä investointeja tekoälyn kehitys ei pysähdy, mutta se tapahtuu muualla. Nokian mukaan kyse ei ole vain teknologiasta, vaan kilpailukyvystä ja digitaalisesta omavaraisuudesta. AI-superjakso jatkuu, mutta vain ne alueet, joilla kaapelit ja kilowatit riittävät, pääsevät siitä täysimääräisesti osallisiksi.
Tutkimukseen voi tutustua täällä.