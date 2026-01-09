NXP Semiconductors on esitellyt uuden eIQ Agentic AI Framework -kehitysalustan, jonka keskeinen idea on tuoda agenttipohjainen tekoäly suoraan laitteisiin verkon reunalla. Kyse ei ole pelkästä uudesta ohjelmistotyökalusta, vaan siirtymästä kohti autonomisia edge-laitteita, jotka pystyvät tekemään päätöksiä itsenäisesti ilman jatkuvaa pilviyhteyttä.
Agenttinen AI viittaa tekoälymalleihin, jotka eivät ainoastaan analysoi dataa, vaan myös suunnittelevat ja toteuttavat toimia. NXP:n lähestymistavassa nämä agentit toimivat paikallisesti sulautetussa laitteessa. Päätöksenteko tapahtuu deterministisesti ja reaaliaikaisesti, mikä on välttämätöntä teollisuusautomaation, robotiikan, lääkintälaitteiden ja rakennusautomaation kaltaisissa kohteissa.
Uusi kehys mahdollistaa useiden tekoälymallien ajamisen rinnakkain samassa laitteessa. Näköön, ääneen, aikasarjoihin ja ohjaukseen liittyvät mallit voidaan orkestroida yhtenä kokonaisuutena, jossa agentit vaihtavat tietoa keskenään ja reagoivat tapahtumiin välittömästi. Tämä eroaa selvästi perinteisestä edge-AI:sta, jossa yksi malli hoitaa yhden rajatun tehtävän.
NXP:n mukaan yksi ratkaiseva ero pilvipohjaiseen agentti-AI:hin on luotettavuus. Kun tekoälyagentit toimivat laitteessa, latenssi on ennustettava ja toiminta jatkuu myös verkkoyhteyden katketessa. Tämä mahdollistaa esimerkiksi tuotantolinjan pysäyttämisen turvallisuusriskin ilmetessä tai kriittisen hälytyksen lääkintälaitteessa ilman ulkoisia riippuvuuksia.
Alusta tukee NXP:n i.MX 8- ja i.MX 9 -sovellusprosessoreita sekä yhtiön erillisiä neuroverkkokiihdyttimiä. Työkuormia jaetaan automaattisesti CPU:n, NPU:n ja muiden kiihdyttimien kesken, jotta useat agentit ja mallit voidaan ajaa rinnakkain rajallisissa laiteympäristöissä.
Tietoturva on rakennettu osaksi kokonaisuutta. Kehys sisältää mekanismeja, joilla pyritään estämään esimerkiksi syöte- ja prompt-hyökkäyksiä sekä mallien manipulointia. Ohjelmistotason suojaus on sidottu NXP:n laitteistoturvaan, kuten suojattuun käynnistykseen ja laitteistopohjaiseen luottamusjuureen.
NXP:n ratkaisu viestii laajemmasta suunnanmuutoksesta edge-tekoälyssä. Laitteet eivät enää ainoastaan havaitse ja luokittele, vaan niille annetaan todellista autonomiaa.