AMD on esitellyt Ryzen AI Embedded -prosessorit, jotka tuovat PC-puolen suorituskyvyn ja tekoälykiihdytyksen suoraan sulautettuihin järjestelmiin. Uusi P100- ja X100-sarja yhdistää Zen 5 -suorittimet, RDNA 3.5 -grafiikan ja XDNA 2 -tekoälykiihdyttimen yhdelle sirulle. Tavoitteena ovat ajoneuvojen digitaaliset ohjaamot, teollinen automaatio ja autonomiset järjestelmät.
Ratkaiseva muutos on arkkitehtuurinen yhtenäisyys. Samat CPU-, GPU- ja NPU-rakenteet, joita AMD käyttää PC-markkinoilla, ovat nyt saatavilla embedded-muodossa. Tämä vähentää eroa kehitystyössä. Sama ohjelmistopino, samat AI-mallit ja samat työkalut toimivat kehityskoneella ja lopullisessa laitteessa.
Ryzen AI Embedded ei silti tee sulautetusta laitteesta PC:tä. Piirit on suunniteltu toimimaan 15–50 watin tehorajoissa ja laajalla lämpötila-alueella. Niille luvataan pitkä elinkaari ja teollisuus- sekä autokäyttöön vaadittava luotettavuus. Nämä ovat ominaisuuksia, joita perinteinen PC-alusta ei tarjoa.
Suurin muutos näkyy tekoälyssä. XDNA 2 -kiihdytin tuo kymmeniä AI-TOPS-suorituskykyä suoraan laitteeseen ilman pilviyhteyttä. Tämä mahdollistaa paikallisen päättelyn. Esimerkkejä ovat kuljettajaa seuraavat ohjaamot, konenäön varaan rakentuva automaatio ja fyysinen tekoäly robotiikassa.
Myös grafiikalla on keskeinen rooli. RDNA 3.5 -GPU mahdollistaa useiden 4K- tai jopa 8K-näyttöjen ajamisen samalla piirillä. Tämä nostaa sulautettujen käyttöliittymien vaatimustason lähemmäs kuluttajaelektroniikkaa. Ajoneuvojen HMI-järjestelmät ja teolliset ohjauspaneelit muistuttavat yhä enemmän PC-maailmaa.
Kokonaisuutena Ryzen AI Embedded osoittaa, että raja PC:n ja sulautetun välillä ei enää kulje suorituskyvyssä tai arkkitehtuurissa. Ero syntyy käyttöehdoista, elinkaarista ja turvallisuusvaatimuksista. AMD:n ratkaisu vie sulautetut järjestelmät kohti paikallisia AI-tietokoneita, jotka toimivat PC-luokan teholla mutta embedded-maailman säännöillä.