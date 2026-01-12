Intelin PC-markkinoille tuoma tekoälylaskenta siirtyy nyt nopeasti sulautettuihin järjestelmiin. Vielä hetki sitten kannettaviin suunniteltu Core Ultra Series 3 -prosessorisukupolvi näkyy jo teollisissa korteissa ja moduuleissa. Kehitys on poikkeuksellisen nopeaa.
Ensimmäisten joukossa Kontron esitteli viime viikolla 3,5 tuuman korttitietokoneet, jotka perustuvat samaan Core Ultra Series 3 -alustaan. Nyt sama prosessorisukupolvi laajenee moduulitasolle. Tämä kertoo siitä, että PC-puolen NPU- ja GPU-tehot kelpaavat suoraan edge-AI-käyttöön ilman erillisiä kiihdyttimiä.
Congatec tuo markkinoille laajan valikoiman COM Express- ja COM-HPC -moduuleja, jotka perustuvat Intelin Core Ultra Series 3 -prosessoreihin. Yhtiön mukaan moduulien laskentateho riittää monissa sulautetuissa tekoälysovelluksissa ilman erillistä AI-kiihdytinkorttia.
Prosessorit yhdistävät moniydinsuorittimen, Intelin Xe3-grafiikan ja integroidun NPU:n. Kokonaisuus tarjoaa jopa 180 TOPSin AI-suorituskyvyn. Tämä mahdollistaa esimerkiksi paikallisen kielimallien ajon, konenäön, sensorifuusion ja SLAM-sovellukset suoraan moduulissa.
congatecin uutuudet kattavat useita muotoja. Tarjolla on COM-HPC Mini ja Client -moduulit uusille huippusuorituskykyä vaativille järjestelmille sekä COM Express -vaihtoehdot olemassa olevien ratkaisujen päivityksiin. Muistitoteutuksina ovat LPDDR5X ja LPCAMM2, ja tuettuja käyttöjärjestelmiä ovat Windows, Linux ja Yocto.
Kokonaisuutena trendi on selvä. PC-koneisiin kehitetty tekoälyarkkitehtuuri ei jää kuluttajalaitteisiin. Se siirtyy nyt nopeasti teollisiin kortteihin ja moduuleihin. Tämä madaltaa kynnystä tuoda tekoälyä koneisiin, laitteisiin ja järjestelmiin suoraan verkon reunalle.