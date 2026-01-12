Qualcomm on nyt valmis valtaamaan robotit

Qualcomm Technologies on ottanut selvän askeleen kohti robotiikan valtavirtaa. Yhtiö esitteli CES-messuilla kokonaisen robotiikka-arkkitehtuurin, joka yhdistää suorituskykyiset Dragonwing-prosessorit, ohjelmistopinon ja tekoälymallit yhdeksi yleiskäyttöiseksi alustaksi. Tavoitteena ei ole rakentaa robotteja, vaan hallita sitä, millä ne ajattelevat.

Keskiössä on uusi Dragonwing IQ10 -sarja, joka on suunnattu täysikokoisille humanoideille ja kehittyneille autonomisille mobiiliroboteille. Qualcomm kuvaa ratkaisua “robotin aivoiksi”. Piiri ja siihen liittyvä ohjelmistopino on suunniteltu turvallisuusluokiteltuihin, matalaviiveisiin ja energiatehokkaisiin järjestelmiin, joita teollinen käyttö edellyttää.

Qualcommin viesti poikkeaa monesta kilpailijasta. Fokus ei ole yksittäisissä demoissa tai tutkimusprototyypeissä, vaan sarjatuotannossa ja skaalautuvuudessa. Arkkitehtuuri tukee kehittyneitä näkö-, kieli- ja toimintamalleja, jatkuvaa oppimista sekä ihmisen ja robotin välistä vuorovaikutusta suoraan verkon reunalla.

Ekosysteemi on olennainen osa strategiaa. Qualcomm tekee yhteistyötä muun muassa humanoidirobotiikkaan keskittyvän Figure-yhtiön sekä teollisten robottivalmistajien ja järjestelmätoimittajien kanssa. Tämä viittaa siihen, että Dragonwing-alustaa rakennetaan nimenomaan teolliseen käyttöön.

Kokonaisuutena Qualcomm pyrkii samaan asemaan robotiikassa, jonka se saavutti aikanaan älypuhelimissa ja ajoneuvojen tietokonealustoissa. Jos strategia onnistuu, yhä useamman robotin laskenta, tekoäly ja ohjelmistopohja kulkevat Qualcomm-alustan kautta.