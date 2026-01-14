Mercedes haastaa Teslan robottiajon

Mercedes on ottanut merkittävän askeleen kohti Teslan pitkään hallitsemaa aluetta: ovelta ovelle -itseajamista. Kuljettaja vastaa edelleen siitä, että kaikki toimii, mutta auto hoitaa ajamisen koko matkan. Mercedes on tarjonnut toiminnon vuodenvaihteesta lähtien Kiinassa ja aikoo tuoda sen pian Yhdysvaltoihin, missä Tesla on pitkään ollut käytännössä ainoa vastaavaa tarjoava valmistaja.

Euroopassa vastaavaa ominaisuutta joudutaan todennäköisesti odottamaan ainakin vuoteen 2027 asti. Toiminnon nimi on Drive Assist Pro (MB.DRIVE ASSIST PRO). Nvidian toimittama itseajotietokone on keskeinen osa Mercedesin ratkaisua, ja Nvidia on myös tärkeä ohjelmistokehityskumppani.

Mercedes astuu näin Yhdysvaltojen markkinoille Teslan haastajana. Ovelta ovelle -itseajaminen henkilöautoissa on pitkään ollut Teslan yksinoikeus. Jo pelkkä itseajaminen kaupunkiympäristössä on Yhdysvalloissa harvinaista, ja tähän asti Tesla on ollut siinä käytännössä ainoa toimija.

Valvottu itseajaminen luokitellaan yleisesti SAE-tasolle 2. Valvomaton itseajaminen kuuluu tasolle SAE 4. Mercedesin aiempien suunnitelmien mukaan yhtiö aikoo tarjota SAE 4 -tason itseajamista vuosien 2028–2030 välillä. Tällöin kuljettaja voisi käyttää matka-ajan muuhun kuin ajamiseen.

Myös Tesla pyrkii poistamaan kuljettajan ajamisen valvontatehtävästä. Yhtiö on jopa kehittänyt ratittoman automallin, josta on tarkoitus tulla robottitaksi. Tesla on luvannut jo vuosien ajan, että sen SAE 4 -tason ratkaisu on pian valmis käyttöön.

Tällä hetkellä sekä Tesla että Mercedes voivat vierittää vastuun kuljettajalle, kun SAE 2 -tason itseajojärjestelmä epäonnistuu. Sinä päivänä, kun valvontavaatimus poistuu, valmistajat ottavat harteilleen raskaan juridisen vastuun. Tällöin ei enää riitä, että kokeillaan puutteellisesti toimivia järjestelmiä ja siirretään vastuu kuljettajalle järjestelmän aukkojen paikkaamiseksi.

Mercedes on hyvin tietoinen tästä erosta. Yhtiö on tarjonnut vuodesta 2021 lähtien SAE 2:n ja SAE 4:n väliin sijoittuvaa SAE 3 -ratkaisua. Siinä Mercedes vastaa itseajamisesta täysin, mutta vain tietyillä, tarkasti kartoitetuilla moottoritieosuuksilla.

Tietojen mukaan Mercedes aikoo kuitenkin luopua tästä lisävarusteesta lähitulevaisuudessa. Syy on taloudellinen: turvallisuuden ylläpito näillä tieosuuksilla on kallista, eikä riittävä määrä asiakkaita ole ollut valmis maksamaan ominaisuudesta. Kiinnostusta on heikentänyt myös se, että Saksassa SAE 3 -ajaminen on sallittu vain 95 km/h nopeuteen asti ja Yhdysvalloissa 65 km/h. Saksalainen käyttäjä odottaisi vähintään 120 km/h nopeutta.

Mercedes säilyttää SAE 2 -autoissaan täyden sensorikattauksen: kamerat, lidar-, tutka- ja ultraäänianturit. Tesla puolestaan pärjää varsin pitkälle pelkillä kameroilla. Vuosien ajan on käyty kiivasta keskustelua siitä, tarjoaako Mercedes-tyyppinen laaja sensorijärjestelmä enemmän turvallisuutta kuin Teslan kameraan perustuva lähestymistapa.

Ratkaisua ei ole vielä nähty. Toisaalta Mercedes saa teoriassa toisen ja kolmannen mielipiteen ympäristöstään eri sensorityypeiltä, mikä tuntuu intuitiivisesti turvallisemmalta. Toisaalta itseajon algoritmien on käsiteltävä huomattavasti enemmän dataa, joka täytyy synkronoida ja yhdistää yhdeksi tilannekuvaksi. Kysymys kuuluu, tuovatko lisäsensorit niin paljon lisäturvaa, että ne oikeuttavat lisääntyneet kustannukset ja laskennallisen monimutkaisuuden.

Se, että Mercedes pitää kiinni täydestä sensorikattauksesta, on kiinnostavaa. On mahdollista, että Mercedes käyttää samaa alustaa SAE 2-, SAE 3- ja SAE 4 -ratkaisuissa. Tällöin yhtiö voisi Teslan tavoin kehittää SAE 4 -tason itseajoa hyödyntämällä SAE 2 -asiakkaiden ajodataa koulutusmateriaalina.

Teslan Full Self Drive -toiminto, joka on yhtiön SAE 2 -ratkaisu ja jonka on tarkoitus aikanaan kehittyä SAE 4 -tasolle, poistuu lisävarustemyynnistä. Helmikuun 14. päivästä lähtien sitä voi ostaa vain kuukausitilauksena, jonka hinta on 199 dollaria kuukaudessa. Aiemmin FSD:n kertahinta on vaihdellut 5 000 ja 15 000 dollarin välillä, ja viimeksi se oli 8 000 dollaria.

Hintojen lasku alkoi jo vuonna 2023 ja herätti pettymystä niissä asiakkaissa, jotka olivat maksaneet FSD:stä 15 000 dollaria. Teslan toimitusjohtaja oli aiemmin kuvannut hankintaa sijoituksena, jonka arvon luvattiin nousevan ajan myötä.

