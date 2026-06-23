Toshiban uudet M4H-mikro-ohjaimet vastaavat varsin arkiseen mutta tärkeään tarpeeseen. Vanhoja 5 voltin ohjausjärjestelmiä halutaan päivittää tehokkaammiksi ilman, että koko laitearkkitehtuuri rakennetaan uudelleen.
Monissa kodinkoneissa ja teollisuuden pienissä ohjausjärjestelmissä 5 voltin logiikka elää edelleen vahvasti. Ilmastointilaitteet, pesukoneet, tulostimet, puhaltimet, pumput ja automaatiolaitteet eivät välttämättä tarvitse suurta sovellusprosessoria, mutta ne tarvitsevat aiempaa enemmän laskentaa, liitäntöjä, tarkempaa ajoitusta ja parempaa moottorinohjausta.
Tähän Toshiba tähtää uusilla TXZ+ Entry-Class M4H -mikro-ohjaimillaan. Niiden varsinainen pointti ei ole se, että yhtiö tuo markkinoille jälleen uuden Cortex-M4-piirin, vaan se, että 120 megahertsin ohjain, 2,7–5,5 voltin käyttöjännite ja perusohjauksen oheistoiminnot saadaan edulliseen, helposti sijoitettavaan LQFP-pakettiin.
Cortex-M4-ydin liukulukuyksiköllä antaa riittävästi suorituskykyä ohjauslogiikkaan, anturidatan käsittelyyn, käyttöliittymiin, kommunikaatioprotokolliin ja ajoituksiin. Se ei tee piiristä tekoälyohjainta eikä raskaan laskennan prosessoria, mutta nostaa perusohjauksen tasoa sovelluksissa, joissa 8- tai 16-bittinen mikro-ohjain alkaa käydä ahtaaksi.
Toshiban valinta tukea 2,7–5,5 voltin käyttöjännitettä on olennainen. Monet uudemmat mikro-ohjaimet on optimoitu 3,3 voltin järjestelmiin, mutta teollisuus- ja kodinkonelaitteissa 5 voltin syöttö on edelleen yleinen. Kun ohjain voidaan liittää tällaiseen ympäristöön ilman laajaa tasonmuunnosta tai virtapuolen uusimista, suunnitteluriski ja komponenttimäärä pienenevät.
Samaa ajatusta tukee sisäinen 10 megahertsin oskillaattori ±1 prosentin tarkkuudella. Jos sovellus ei vaadi erillistä tarkkuuskidettä, ulkoisia komponentteja voidaan vähentää. Tämä on tärkeää juuri edullisissa ohjainratkaisuissa, joissa muutaman komponentin poistuminen voi vaikuttaa sekä kustannukseen että piirilevyn kokoon.
Oheistoiminnot kertovat kohdesovelluksista. 12-bittinen AD-muunnin, ajastimet, UART-, SPI- ja I²C-liitännät sekä DMA kattavat tyypillisen pienen järjestelmäohjauksen tarpeet. Mukana oleva A-PMD-moottorinohjaus tuo piireihin tukea harjattomille tasavirtamoottoreille, joita käytetään esimerkiksi puhaltimissa, pumpuissa ja kodinkoneiden liikkeenohjauksessa.
Toshiba tarjoaa piirit 44-, 48- ja 64-nastaisina LQFP-versioina.