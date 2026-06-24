Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on määrännyt markkinoilta poistettavaksi Sunrsonin 35 watin USB-C-pikalaturin. Kyse on ELED 35 W USB-C Pikalaturi 35W / Mini PD Power charger 35W -nimellä myydystä tuotteesta, jonka mallimerkintä on KKY35P941.
Tukesin mukaan ongelma on laturin piirilevyn eristyksessä. Tuotteen eristys ei täytä vahvistetulle eristykselle asetettuja vaatimuksia. Laturi ei siksi täytä sähköturvallisuuslain eikä EN 62368 -standardin vaatimuksia.
Käytännössä tämä on vakava puute juuri verkkovirralla toimivassa USB-laturissa. Laturin pitää erottaa turvallisesti verkkojännitteinen osa ja käyttäjän koskettama matalajännitteinen USB-puoli toisistaan. Jos vahvistetun eristyksen vaatimukset eivät täyty, seurauksena voi olla sähköiskun vaara.
Tukesin ilmoittama riski on sähköisku. Viraston yhteydenoton jälkeen yritys on vapaaehtoisesti lopettanut tuotteen myynnin ja ryhtynyt toimiin, joilla jälleenmyyjillä olevat tuotteet kerätään takaisin.
Tukes kehottaa tuotteen omistajia hakemaan yritykseltä lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta ja jälleenmyyntipaikoista. Kuluttajansuojan ongelmatilanteissa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta.