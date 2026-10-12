Tekoälyn kasvattamat datamäärät pakottavat datakeskukset etsimään uusia tapoja lisätä tallennuskapasiteettia ilman, että palvelinsalien tilantarve, sähkönkulutus ja jäähdytyksen kustannukset kasvavat samassa suhteessa. Kioxia on esitellyt uuden SSD-sarjan, jonka arkkitehtuuri mahdollistaa jopa 122,88 teratavun tallennuskapasiteetin yhdellä asemalla.
Kioxian uusi LD4-sarja on suunniteltu erityisesti hyperskaalan datakeskuksiin, joissa tallennuskapasiteettia pyritään pakkaamaan mahdollisimman tiiviisti palvelinräkkeihin. Asemat käyttävät pitkää ja kapeaa E1.L-kotelointia, joka soveltuu yhden räkkikorkeusyksikön eli 1U-palvelimiin.
Tallennustiheyden perustana on Kioxian kahdeksannen sukupolven BiCS FLASH -muistiteknologia. Se hyödyntää QLC-soluja, joihin voidaan tallentaa neljä bittiä tietoa. Ratkaisu kasvattaa kapasiteettia suhteessa perinteisiin TLC-muisteihin, mutta soveltuu erityisesti lukupainotteisiin käyttökohteisiin.
Ensimmäisessä vaiheessa LD4-sarjasta tulee 15,36 ja 30,72 teratavun versiot. Kioxian mukaan sama arkkitehtuuri on kuitenkin validoitu jopa 122,88 teratavun kapasiteetille. Näin suuren SSD-aseman kaupallisesta saatavuudesta tai aikataulusta yhtiö ei vielä kerro.
Asemat tukevat NVMe 2.0e -standardia ja Open Compute Projectin datakeskuksille tarkoitettua SSD-määrittelyä. PCIe 5.0 -yhteensopivuudesta huolimatta ilmoitettu siirtonopeus on enintään 16 gigasiirtoa sekunnissa neljällä kaistalla, mikä vastaa PCIe 4.0 x4 -liitännän nopeutta.
Datakeskuksille kehityksen merkitys on ennen kaikkea tallennuskapasiteetin kasvattamisessa ilman vastaavaa fyysisen infrastruktuurin laajentamista. Kun samaan palvelintilaan saadaan enemmän teratavuja, voidaan vähentää tarvittavien asemien ja mahdollisesti myös palvelimien määrää. Tämä voi pienentää tallennusjärjestelmien tilantarvetta sekä sähkönkulutusta ja jäähdytystarvetta.
Kioxia toimittaa parhaillaan LD4-sarjan näytteitä valituille asiakkaille. Uutuudet ovat esillä tällä viikolla järjestettävässä OCP Global Summit 2026 -tapahtumassa Kalifornian San Josessa.