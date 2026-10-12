Tietokoneiden valmistuskustannukset ovat muuttuneet rajusti muistien ja tallennuskomponenttien hintojen noustessa. Tutkimusyhtiö Omdian mukaan DRAM-muistin ja SSD-tallennuksen osuus PC:n kustannuksista on kasvanut aiemmasta noin 15 prosentista lähes 40 prosenttiin. Samalla maailmanlaajuiset PC-toimitukset ovat romahtaneet yli viidenneksen.
Omdian tuoreiden lukujen mukaan PC-tietokoneita toimitettiin vuoden 2026 kolmannella neljänneksellä yhteensä 58,1 miljoonaa kappaletta. Määrä on 21,2 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Pöytätietokoneiden toimitukset vähenivät 23,5 prosenttia 11,7 miljoonaan laitteeseen ja kannettavien 20,6 prosenttia 46,4 miljoonaan.
Hintojen nousun taustalla on erityisesti muistien ja tallennuskomponenttien kallistuminen. Omdian pääanalyytikko Ben Yehin mukaan DRAM- ja SSD-komponenttien hinnat ovat nousseet yli nelinkertaisiksi. Niiden osuus PC:n kokonaiskustannuksista on samalla kasvanut lähes 40 prosenttiin.
Muutos on poikkeuksellisen suuri. Vielä aiemmin muisti ja tallennus muodostivat tyypillisesti noin 15 prosenttia tietokoneen kustannuksista. Nyt pelkästään näiden komponenttien osuus lähestyy puolta koko laitteen kustannusrakenteesta.
PC-valmistajat ovat nostaneet tuotteidensa hintoja useaan otteeseen viime vuosineljännesten aikana, mutta korotukset eivät ole vielä riittäneet kompensoimaan komponenttikustannusten nousua. Omdian mukaan hintapaineet jatkuvat, ja nykyinen markkinoiden supistuminen saattaa olla vasta uuden laskusuhdanteen alku.
Ongelmat eivät myöskään rajoitu muisteihin. Prosessoreiden, näytönohjainten ja useiden muiden mikropiirien saatavuusongelmat ovat vaikeuttaneet PC-valmistajien tuotannon ja varastojen hallintaa. Valmistajat ja niiden sopimusvalmistajat alkoivat jo kolmannella neljänneksellä supistaa tuotantoaan, samalla kun jakelukanavat pyrkivät purkamaan kasvaneita varastojaan.
Omdian tutkimusjohtaja Ishan Duttin mukaan markkinoiden jyrkkä pudotus oli odotettavissa. Vuoden alkupuoliskolla PC-toimituksia kasvatti kysynnän aikaistuminen, kun ostajat pyrkivät varautumaan tuleviin hinnankorotuksiin. Nyt tämä vaikutus on hiipunut, ja komponenttien kallistuminen näkyy täysimääräisesti lopputuotteiden hinnoissa.
Vähittäiskaupassa tietokoneiden keskimääräiset myyntihinnat ovat nousseet kaksinumeroisin prosentein samalla, kun myyntimäärät ovat laskeneet. Sekä kuluttajat että yritysten IT-hankinnoista vastaavat ovat reagoineet kallistumiseen lykkäämällä ostopäätöksiä.
HP kärsi pahimman pudotuksen
Suurista PC-valmistajista pahiten kärsi HP, jonka toimitukset supistuivat 31 prosenttia 10,3 miljoonaan laitteeseen. Yhtiön markkinaosuus laski lähes kolme prosenttiyksikköä 18 prosenttiin.
Lenovo säilytti markkinajohtajuutensa 14,9 miljoonalla toimitetulla tietokoneella ja noin 26 prosentin markkinaosuudella. Dell jatkoi kolmantena 7,6 miljoonalla laitteella ja 13 prosentin osuudella.
Apple toimitti 6,8 miljoonaa Mac-tietokonetta, mikä merkitsi 11 prosentin laskua. Yhtiö onnistui kuitenkin kasvattamaan markkinaosuuttaan yli prosenttiyksiköllä. Omdian mukaan Applen vahva asema premium-luokassa on auttanut sitä kestämään hintojen nousua kilpailijoitaan paremmin.
Asus puolestaan selvisi viiden suurimman valmistajan joukossa pienimmällä toimitusten laskulla. Yhtiö toimitti 5,4 miljoonaa tietokonetta ja kasvatti markkinaosuutensa 9,3 prosenttiin.