Elektroniikkateollisuus käyttää edelleen kalliita, asiakaskohtaisesti rakennettuja testausjärjestelmiä piirilevyjen tuotantotestauksessa. Ruotsalainen Wireflow ja brittiläinen Pickering Interfaces haluavat muuttaa tilanteen. Niiden perustama Testblox tuo markkinoille modulaarisen alustan, jossa mittauslaitteet rakennetaan suoraan testauskiinnittimen sisään. Tavoitteena on tehdä automaattisesta tuotantotestauksesta huomattavasti edullisempaa ja yksinkertaisempaa.
Elektroniikan tuotantotestaus voi olla yllättävän kallista. Yksinkertaisinkin asiakaskohtaisesti rakennettu testausjärjestelmä saattaa maksaa 10 000 euroa, ja monimutkaisempien ratkaisujen hinnat nousevat helposti 60 000–70 000 euroon. Automaation lisääminen kasvattaa kustannuksia entisestään.
Ruotsalainen Testblox AB uskoo, että suuri osa kustannuksista voidaan välttää standardoimalla testauslaitteisto. Yhtiö julkistaa 13. lokakuuta uuden modulaarisen alustan, jonka avulla automaattisen funktionaalisen testauksen instrumentit voidaan sijoittaa suoraan piirilevyn testauskiinnittimeen.
Kööpenhaminassa järjestetyssä ennakkoesittelyssä Testblox esitteli kaksi esimerkkikokoonpanoa. Neljä mittaus- ja ohjausmoduulia sekä taustalevyn sisältävän järjestelmän laitteistohinta oli 2 264 euroa. Toinen, kaapeloituihin liitäntöihin perustuva kokoonpano maksoi 2 951 euroa. Hinnat eivät sisällä testauskiinnittimen mekaniikkaa, integrointia tai testiohjelmiston kehittämistä, mutta havainnollistavat instrumentoinnin kustannuksia.
Testbloxin perusajatuksena on, ettei testauskiinnitin enää vain yhdistä piirilevyä erillisiin mittauslaitteisiin, vaan sisältää itse tarvittavat instrumentit. Tämä vähentää kaapelointia, erillisten laiteräkkien tarvetta ja asiakaskohtaisesti suunniteltua elektroniikkaa. Galvaanisesti erotetut moduulit pienentävät maasilmukoiden riskiä, ja lyhyemmät signaalitiet parantavat signaalien laatua.
Lanseerauksessa tarjolla on lähes 40 suunnilleen pelikortin kokoista moduulia. Valikoimaan kuuluvat muun muassa digitaaliset yleismittarit, releet, multiplekserit, matriisikytkimet, ohjelmoitavat virtalähteet sekä analogiset ja digitaaliset I/O-moduulit. Instrumentit voidaan kytkeä suoraan testauskiinnittimen sovitinkorttiin ilman erillistä kaapelointia tai vaihtoehtoisesti tavallisilla D-sub-liittimillä.
Testblox on kehittänyt myös Brygga-ohjelmistoympäristön, joka tunnistaa ja konfiguroi instrumentit USB-yhteyden kautta. Testisovelluksia voidaan ohjelmoida Pythonilla, C# tai NI LabVIEW'llä. Alusta pyrkii täyttämään markkinaraon edullisten USB-instrumenttien ja huomattavasti suurempien ja kalliimpien PXI-järjestelmien välissä. PXI on moniin yksinkertaisiin tuotantotestauksiin tarpeettoman raskas ratkaisu.
Testbloxin kehitystyöhön osallistuu kolme tiimiä. Testblox AB vastaa taustalevyistä ja ohjelmistoista, Wireflow I/O-moduuleista ja virtalähteistä sekä Pickering mittausinstrumenteista ja signaalinkytkennästä. Yhtiötä johtaa Bo Ohrwall, ja sillä on noin kymmenen työntekijää. Tulevaisuudessa myös muut valmistajat voivat kehittää alustalle moduuleja. Tekninen spesifikaatio on tarkoitus julkaista vuonna 2027.
Kasvutavoitteet ovat kunnianhimoisia. Pickeringin toimitusjohtajan mukaan viiden prosentin osuus automaattisen testauksen kohdemarkkinasta voisi kasvattaa Testbloxin noin 10 miljoonan euron liiketoiminnaksi kolmessa vuodessa. Yhtiö lupaa laitteistolle vähintään 20 vuoden saatavuuden. Moduulien ennakkotilaukset alkavat 13. lokakuuta, ja ensimmäiset toimitukset on tarkoitus käynnistää vuoden 2027 ensimmäisellä neljänneksellä.