Rohde & Schwarz tuo markkinoille uuden termosähköisten anturien tuoteperheen, jolla voidaan mitata RF-tehoa tarkasti ja jäljitettävästi jopa 170 gigahertsin taajuuksilla. Uudet NTS-anturit on kehitetty vaativimpiin kalibrointisovelluksiin korvaamaan vanhoja termistoripohjaisia mittanormaaleja.
Termistoripohjaisia mittanormaaleja on käytetty vuosikymmeniä RF-tehon jäljitettävässä kalibroinnissa, mutta niiden valmistus on päättynyt eikä varaosia enää ole saatavilla. Lisäksi niiden taajuusalue ei ulotu uusille taajuuskaistoille, kuten tulevaisuuden 6G-järjestelmien kannalta kiinnostavalle D-kaistalle.
Uudet NTS -anturit perustuvat RF-tehon ja tasavirtatehon termosähköiseen vertailuun. Anturielementissä on kaksi symmetristä lämmitintä, joista toinen toimii RF-teholla ja toinen tasavirralla. Ratkaisu mahdollistaa erittäin lineaarisen ja tarkan tehovertailun. Kalibrointikertoimen riippuvuus tehotasosta on saatu pienennettyä miljoonasosien tasolle milliwattia kohti.
Tuoteperheeseen kuuluu koaksiaalisia antureita tasavirrasta 67 gigahertsiin sekä WR 6.5 -aaltoputkiliitännällä varustettu malli, joka ulottuu 170 gigahertsiin. Anturien suurin sallittu tuloteho on +20 dBm eli 100 milliwattia.
Anturien rakenne on täysin passiivinen ja analoginen. Niitä voidaan käyttää olemassa olevissa mikrokalorimetreissä ilman erillisiä keskusyksiköitä. Anturit liitetään suoraan jäljitettävästi kalibroituihin DC-nanovolttimittareihin. Sisäänrakennettu lämpötila-anturi mahdollistaa lämpötilavaihteluiden kompensoinnin.
Rohde & Schwarz suuntaa uudet anturit kansallisille mittanormaalilaboratorioille, akkreditoiduille kalibrointilaboratorioille sekä teollisuuden vaativiin mittaussovelluksiin.