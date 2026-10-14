OnePlus on julkistanut Kiinassa uuden OnePlus 16 -huippupuhelimensa, joka kuuluu teknisiltä ominaisuuksiltaan markkinoiden suorituskykyisimpiin Android-laitteisiin. Eurooppalaisille kuluttajille uutuus jää kuitenkin haaveeksi, sillä OnePlus vetäytyi kesällä Euroopan ja Yhdysvaltojen markkinoilta.

Teollisuuden koneautomaatio on perustunut vuosikymmeniä keskitettyihin ohjauskaappeihin, mutta nyt koko rakenne voidaan purkaa. – Erittäin kirjaimellisesti. Vario-X-ratkaisu on 100-prosenttisesti ohjauskeskukseton, eikä kaappiin jää mitään, sanoo Murrelektronikin Suomen toiminnoista vastaava toimitusjohtaja Kim Koskinen. Yhtiön kehittämä automaatioalusta mahdollistaa ohjauskaapin toimintojen siirtämisen koneen kentälle ja vapauttaa koneiden suunnittelun vanhan arkkitehtuurin rajoituksista.

Rohde & Schwarz tuo markkinoille uuden termosähköisten anturien tuoteperheen, jolla voidaan mitata RF-tehoa tarkasti ja jäljitettävästi jopa 170 gigahertsin taajuuksilla. Uudet NTS-anturit on kehitetty vaativimpiin kalibrointisovelluksiin korvaamaan vanhoja termistoripohjaisia mittanormaaleja.

Nokia myy teollisuuden yksityisiin 4G- ja 5G-verkkoihin sekä reunalaskentaan keskittyvän Enterprise Campus Edge (ECE) -liiketoimintansa saksalaiselle sijoitusyhtiö Aureliukselle. Kauppa merkitsee luopumista liiketoiminnasta, jota Nokia on viime vuosina kehittänyt osana teollisuuden digitalisaatiota ja automaatiota. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2027 ensimmäisellä puoliskolla.

Tekoälyavusteinen ohjelmointi on jo arkipäivää, mutta seuraavaksi tekoäly tulee mukaan myös sulautettujen laitteiden elektroniikkasuunnitteluun. Silicon Labs on esitellyt kehitystyökaluja, joiden avulla tekoälyagentit voivat hyödyntää piirikaavioita, komponenttien datalehtiä ja laitteiden vaatimusmäärittelyjä sekä havaita suunnitteluvirheitä jo ennen ensimmäisen piirilevyn valmistamista.

STMicroelectronics on esitellyt uuden MEMS-paineanturin, joka soveltuu sekä korkeuden mittaamiseen vuoristossa että sukellussyvyyden mittaamiseen veden alla. LPS27DEWO yhdistää kaksi mittausaluetta samaan komponenttiin ja soveltuu erityisesti älykelloihin, älysormuksiin, urheilukameroihin ja muihin puettaviin laitteisiin.

Norjalaisen Nordic Semiconductorin langaton radiopiiri on ollut jo kymmenen vuoden ajan yksi maailman tunnetuimmista ohjelmoinnin opetusvälineistä. BBC micro:bit -kehitysalusta on tavoittanut arviolta 73,5 miljoonaa nuorta yli 85 maassa ja tutustuttanut kokonaisen sukupolven ohjelmointiin, elektroniikkaan ja langattomaan tiedonsiirtoon.

Sähköautojen pikalatauksen tehoa ei voida aina kasvattaa, koska sähköliittymän kapasiteetti tai paikallisen sähköverkon rajoitukset tulevat vastaan. Kempower ja Avant Power ryhtyvät kehittämään ratkaisua, jossa akkuenergiavarasto ja älykäs energianhallinta mahdollistavat suuremman lataustehon ilman sähköliittymän kallista vahvistamista.

Elektroniikkateollisuus käyttää edelleen kalliita, asiakaskohtaisesti rakennettuja testausjärjestelmiä piirilevyjen tuotantotestauksessa. Ruotsalainen Wireflow ja brittiläinen Pickering Interfaces haluavat muuttaa tilanteen. Niiden perustama Testblox tuo markkinoille modulaarisen alustan, jossa mittauslaitteet rakennetaan suoraan testauskiinnittimen sisään. Tavoitteena on tehdä automaattisesta tuotantotestauksesta huomattavasti edullisempaa ja yksinkertaisempaa.

Tekoäly on ottamassa ratkaisevaa askelta kyberrikollisuudessa. Microsoftin tuoreen Digital Defense Report 2026 -raportin mukaan kehittyneet tekoälymallit pystyvät jo toteuttamaan monivaiheisia kyberhyökkäyksiä täysin itsenäisesti. Testiympäristössä tekoäly onnistui murtautumaan yritysverkkoon, ottamaan haltuunsa keskuspalvelimen ja kaappaamaan kaikki käyttäjätilit ilman ihmisen apua.

Tietokoneiden valmistuskustannukset ovat muuttuneet rajusti muistien ja tallennuskomponenttien hintojen noustessa. Tutkimusyhtiö Omdian mukaan DRAM-muistin ja SSD-tallennuksen osuus PC:n kustannuksista on kasvanut aiemmasta noin 15 prosentista lähes 40 prosenttiin. Samalla maailmanlaajuiset PC-toimitukset ovat romahtaneet yli viidenneksen.

Tekoälyn kasvattamat datamäärät pakottavat datakeskukset etsimään uusia tapoja lisätä tallennuskapasiteettia ilman, että palvelinsalien tilantarve, sähkönkulutus ja jäähdytyksen kustannukset kasvavat samassa suhteessa. Kioxia on esitellyt uuden SSD-sarjan, jonka arkkitehtuuri mahdollistaa jopa 122,88 teratavun tallennuskapasiteetin yhdellä asemalla.

Suomi kuuluu edelleen maailman innovatiivisimpien maiden joukkoon, mutta Nokian merkitys suomalaisessa innovaatiotoiminnassa on yhä huomattava. Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPOn tuoreessa Global Innovation Index 2026 -vertailussa Nokia on Helsingin innovaatiokeskittymän johtava patentinhakija. Tieteellisten julkaisujen puolella kärkipaikkaa pitää Helsingin yliopisto.

Tietoturva-ammattilaiset varoittavat jatkuvasti heikoista salasanoista ja puutteellisesta tunnistautumisesta. Omassa arjessaan he eivät kuitenkaan aina noudata samoja neuvoja. Yubicon ja Oktan tuoreen kansainvälisen tutkimuksen mukaan lähes puolet alan ammattilaisista käyttää edelleen perinteisiä salasanoja, ja yli neljännes on jättänyt jopa henkilökohtaisen sähköpostinsa ilman monivaiheista tunnistautumista.

Robottien ja teollisuuden konenäköjärjestelmien kamerat voivat pienentyä entisestään. Omnivision on julkistanut uuden OG05D-kuvakennon, jonka 2,2 mikrometrin pikselit yhdistävät nopean kuvauksen, laajan dynamiikan ja hyvän herkkyyden myös lähi-infrapuna-alueella. Valmistajan mukaan kyseessä on alan pienin yli 70 desibelin HDR-dynamiikkaan kykenevä global shutter -pikseli.

Advanced Energy on julkistanut 160 watin AC-DC-teholähteen, joka kestää jopa upotuksen veteen. Uusi DF150 on suunniteltu erityisesti puolustusteollisuuden ja muiden vaativien käyttöympäristöjen tarpeisiin. Sen erikoisuus on sotilastason kestävyys, joka on toteutettu tavallisena kaupallisena vakiotuotteena.

Kiinalainen akku- ja sähköautovalmistaja BYD kehittää akustoihinsa uutta jäähdytysratkaisua, jossa moduulit upotetaan suoraan sähköä johtamattomaan nesteeseen. Ratkaisu voisi tehostaa akkujen jäähdytystä, sillä lämpö siirtyisi kennoista suoraan niitä ympäröivään nesteeseen ilman erillisiä jäähdytyslevyjä.

Suomalainen Forking Future Oy käynnistää polttokennojen valmistuksen Varkaudessa ja Jyväskylässä alkuvuonna 2027. Yhtiö on ostanut konkurssiin ajautuneen ranskalaisen Pragma Industriesin polttokennoteknologian, patentit ja valmistuslaitteiston. Tuotannon pääkohteena ovat vetydroonien kevyet ja tehokkaat voimanlähteet.

Yksikin heikentynyt kenno voi rajoittaa sähköauton koko akun kapasiteettia, vaikka muut kennot olisivat edelleen hyvässä kunnossa. Chalmersin teknillisen korkeakoulun tutkijat ovat selvittäneet, miten elektronisilla kytkimillä voidaan ohittaa heikentyneet kennot ja pidentää näin akun käyttöikää. Parhaimmillaan käyttöikä voi kasvaa yli 20 prosenttia.

Kosketusnäyttö ei ole aina paras tai edullisin tapa ohjata laitetta. Microchip on julkistanut kaksi uutta kapasitiivisen kosketuksen ohjainpiiriä, joiden avulla valmistajat voivat korvata näyttöjä valaistuilla kosketuspainikkeilla, liukusäätimillä ja kosketukseen perustuvilla säätökehillä.