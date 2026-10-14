OnePlus on julkistanut Kiinassa uuden OnePlus 16 -huippupuhelimensa, joka kuuluu teknisiltä ominaisuuksiltaan markkinoiden suorituskykyisimpiin Android-laitteisiin. Eurooppalaisille kuluttajille uutuus jää kuitenkin haaveeksi, sillä OnePlus vetäytyi kesällä Euroopan ja Yhdysvaltojen markkinoilta.
OnePlus 16:n suorituskyvystä vastaa Qualcommin uusi 2 nanometrin Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 -järjestelmäpiiri. Sen tehokkaimpien suoritinytimien kellotaajuus yltää peräti viiteen gigahertsiin. Puhelimessa on enimmillään 16 gigatavua LPDDR5X-keskusmuistia ja teratavu tallennustilaa.
Erityisen poikkeuksellinen on 6,78 tuuman OLED-näyttö, jonka virkistystaajuus nousee tuetuissa peleissä 185 hertsiin. Muussa järjestelmäkäytössä näyttö toimii enimmillään 165 hertsin taajuudella. Näin suuri virkistystaajuus tekee puhelimesta erityisen kiinnostavan mobiilipelaajille, vaikka kaikki pelit eivät pysty hyödyntämään näytön maksiminopeutta.
Toinen merkittävä uudistus on peräti 9000 milliampeeritunnin pii-hiiliakku. Sen kapasiteetti on huomattavasti suurempi kuin edeltäjän 7300 milliampeerituntia. Suuresta akusta huolimatta lataus onnistuu 100 watin teholla kaapelin kautta ja 50 watilla langattomasti. OnePlussan mukaan akku latautuu 80 prosenttiin 37 minuutissa.
Suorituskykyisen järjestelmäpiirin lämpökuormaa hallitaan uudistetulla Glacier-jäähdytysjärjestelmällä. Valmistajan mukaan höyrykammioon perustuva jäähdytys on 40 prosenttia aiempaa tehokkaampi. Tavoitteena on pitää suorituskyky korkeana myös pitkissä pelisessioissa.
Kiinassa OnePlus 16:n hinnat alkavat 5699 juanista eli noin 850 dollarista. Lähtöhinta on noussut edeltäjään verrattuna 1700 juania, mikä kertoo myös huippupuhelimien komponenttikustannusten kasvusta.
Euroopan markkinoilta vetäytyminen tarkoittaa, ettei OnePlus 16:ta tuoda täällä virallisesti myyntiin. Yhtiö on kuitenkin ilmoittanut jatkavansa aiemmin myytyjen laitteiden ohjelmisto- ja tietoturvapäivityksiä sekä asiakastukea. Eurooppalaisille OnePlus-käyttäjille uusi huippumalli jää siten käytännössä tuontilaitteeksi.