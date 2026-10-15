Tamperelaisen Wirepasin kehittämällä mesh-verkkotekniikalla toimivia älylukkoja on asennettu jo puoli miljoonaa eri puolille maailmaa. Amerikkalaisen Janus Internationalin Nokē-lukot osoittavat, miten hajautettu langaton verkko soveltuu suurten laitemäärien hallintaan ilman raskasta verkkoinfrastruktuuria.
Janus Internationalin Nokē-älylukkoja käytetään erityisesti itsepalveluvarastoissa, joissa asiakkaat voivat avata ja hallita vuokraamiaan varastotiloja sähköisesti. Wirepasin mukaan sen verkkotekniikkaan perustuvia lukkoja on nyt otettu käyttöön 500 000 kappaletta.
Ratkaisun perustana on Wirepas Mesh -tekniikka, jossa laitteet muodostavat langattoman verkon keskenään. Jokainen lukko voi osallistua tiedon välittämiseen, eikä jokainen laite tarvitse omaa Wi-Fi- tai matkapuhelinyhteyttä.
Verkko on myös itsekorjautuva. Jos jokin laite vikaantuu tai yhteys katkeaa, muut laitteet voivat etsiä datalle uuden reitin. Hajautetussa arkkitehtuurissa reitityspäätökset tehdään paikallisesti ilman keskitettyä ohjausta.
Tämä on erityisen hyödyllistä suurissa varastokiinteistöissä, joissa metallirakenteet ja pitkät etäisyydet voivat vaikeuttaa langattomia yhteyksiä. Mesh-verkko mahdollistaa laajojen lukkojärjestelmien rakentamisen vähäisellä infrastruktuurilla.
– Puolen miljoonan lukon asennuskanta osoittaa, mihin Wirepas Mesh pystyy suuressa mittakaavassa. Teknologia tuo teollisiin ja kaupallisiin IoT-sovelluksiin toimintavarmuutta, luotettavuutta ja skaalautuvuutta, sanoo Wirepasin toimitusjohtaja Teppo Hemiä.
Wirepasin tekniikkaa käytetään maailmanlaajuisesti jo yli 20 miljoonassa laitteessa. Suurimmat asennukset löytyvät sähkömittareista, joissa yksittäiseen mesh-verkkoon on yhdistetty yli miljoona laitetta.