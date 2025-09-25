Embedded Conference Finland 2025 -tapahtumassa Tria Technologiesin globaali tekninen johtaja Tiitus Aho haastoi sulautettujen järjestelmien suunnittelun perinteiset käytännöt. Hänen mukaansa niin sanottu chip-down-lähestymistapa ei enää vastaa nykyajan vaatimuksiin, vaan tulevaisuus kuuluu modulaarisille ratkaisuille.
Ahon mukaan yksittäinen suunnittelupäätös voi vaikuttaa koko liiketoimintaan. “Se määrittää nopeuden, riskit ja kannattavuuden. Chip-down saattaa tuoda teoreettista kustannustehokkuutta, mutta samalla se kasvattaa riskiä, pidentää kehitysaikoja ja sitoo resursseja,” Aho totesi esityksessään.
Perinteinen chip-down-malli tarjoaa joustavuutta, mutta myös suuria ongelmia: suunnittelusykli venyy, komponenttien saatavuus on epävarmaa, uusien standardien kuten DDR5:n ja PCIe:n hallinta vaatii kallista osaamista ja testilaitteistoa, ja laitteiston ylläpito kuormittaa organisaatiota. Lisäksi osaajapula tekee kokonaan räätälöidystä laitteistosta yhä harvempien vaihtoehdon.
Vaihtoehdoksi Aho nosti esiin Computer-on-Module (CoM) -ratkaisut: valmiit laskentayksiköt, joita täydennetään räätälöidyllä emolevyllä. Niiden etuina ovat nopeampi markkinoille pääsy, elinkaaren hallinta, sääntelyvaatimusten kevyempi täyttäminen sekä resurssien kohdentaminen asiakasta hyödyttävään sovelluskehitykseen.
Tria Technologiesin asiakasesimerkki konkretisoi hyödyt. Koneenohjauslaitteita valmistava yritys onnistui lyhentämään tuotekehityksen markkinoilletuloa yli vuodella, vältti tuotekäyttöönoton ongelmat ja pystyi laajentamaan samaa alustaa useisiin sovelluksiin. - Chip-down tarkoittaa hitaita ja riskialttiita projekteja, kun taas CoM tarjoaa valmiiksi validoidut moduulit ja drop-in-päivitykset, Aho summasi.
Esityksessä purettiin myös alan sitkeitä myyttejä. Ajatus, että chip-down on aina halvempi tai että CoM tarkoittaa lukittumista yhteen toimittajaan ei Ahon mukaan pidä paikkaansa. Standardoidut ratkaisut mahdollistavat useita vaihtoehtoisia toimittajia, ja todelliset kustannukset kääntyvät moduulien eduksi, kun huomioidaan kehitysaika ja elinkaarikustannukset.
Aho kehotti katsomaan asiaa myös strategisesta näkökulmasta: nopeampi tulovirta, kevyemmät tiimit, helpompi sääntely-yhteensopivuus ja parempi resilienssi ovat merkittäviä kilpailutekijöitä. - Kyse ei ole vain teknologiasta, vaan koko yrityksen tulevaisuuden asemoinnista, hän painotti.
Tiitus Ahon esityskalvot löytyvät täältä ja itse esitys ECF-tapahtuman Youtube-kanavalta.