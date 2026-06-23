Check Point alkaa tuoda OpenAI:n edistyneitä kybermalleja osaksi omia tietoturvaratkaisujaan. Yhtiön mukaan kyse on rajatusta ja valvotusta tekoälykäytöstä, jolla pyritään vahvistamaan uhkien ehkäisyä, nopeuttamaan korjaavia toimia ja tukemaan tietoturvatiimien päivittäistä työtä.
Check Point Software Technologies on laajentanut kumppanuuttaan OpenAI:n kanssa. Yhtiö kertoo kuuluvansa OpenAI Daybreak Cyber Partner Program -ohjelmaan, jonka kautta valitut tietoturvatoimittajat voivat hyödyntää OpenAI:n kyberpuolustukseen tarkoitettuja malleja omissa tuotteissaan, työnkuluissaan ja palveluissaan.
Check Point korostaa, ettei kyse ole vain tekoälyn sisäisestä käytöstä, vaan mallien tuomisesta osaksi asiakkaiden käyttämiä tietoturvaratkaisuja. Samalla yhtiö painottaa, että käyttöön liitetään yritystason tietoturvan edellyttämät suojaukset, väärinkäytön ehkäisy ja selkeästi rajatut käyttötapaukset.
Yhtiön mukaan tekoäly muuttaa kyberuhkien toimintaympäristöä nopeasti. Hyökkääjät voivat tekoälyn avulla toimia nopeammin, rakentaa uskottavampia hyökkäyksiä ja etsiä heikkouksia laajassa mittakaavassa. Check Pointin mukaan myös puolustajien tarvitsemat työkalut kehittyvät samaan suuntaan, mutta niiden käyttö on rajattava tarkasti puolustaviin tehtäviin.
Check Pointin blogin mukaan OpenAI:n malleja tarkastellaan alkuvaiheessa erityisesti kahdessa tuotteen tai toiminnon yhteydessä. Ensimmäinen on Agentic Network Security Orchestration, jossa tekoälyä käytetään liiketoiminnan tavoitteiden muuttamiseen tietoturvapolitiikoiksi ja manuaalisen sääntöhallinnan vähentämiseen. Check Point arvioi, että OpenAI:n kybermallit voivat jatkossa tukea esimerkiksi intent-to-policy-käännöstä, konfiguraatioiden validointia ja sääntöpohjaista siivousta.
Toinen kohde on CTEM Agentic Exposure Validation. Se liittyy jatkuvaan altistumisen hallintaan eli Continuous Threat Exposure Management -alustaan. Check Pointin mukaan tekoäly auttaa tässä siirtymään staattisista haavoittuvuuslistoista kohti arviota siitä, mikä on oikeasti hyödynnettävissä. OpenAI:n malleja tutkitaan blogin mukaan muun muassa altistusten tiivistämisessä, priorisoinnissa ja korjaustoimien luonnostelussa.
Käyttöönotto etenee vaiheittain. Check Point kertoo aloittavansa tarkasti rajatuista kyberpuolustuksen käyttötapauksista, tausta-automaatiosta ja hallituista palveluista. Käyttöä on tarkoitus laajentaa vasta, kun tarvittavat suojaukset ja hallintakeinot on todettu toimiviksi.
Check Pointin strategiajohtaja Roi Karo kuvaa kumppanuutta osaksi yhtiön tavoitetta tuoda kehittynyt tekoäly suoraan niihin suojausratkaisuihin, joita asiakkaat käyttävät päivittäin. Hänen mukaansa kyse ei ole vain uuden teknologian käyttöönotosta, vaan myös siitä, miten tekoälyä kehitetään ja otetaan käyttöön vastuullisesti kyberturva-alalla.