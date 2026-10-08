Raspberry Pi on julkaissut pitkän tauon jälkeen uuden version Raspberry Pi Desktopista tavallisille PC-koneille ja Intel-pohjaisille Maceille. Debian 13 Trixieen perustuva järjestelmä tarjoaa ennen kaikkea helpon tavan ottaa vanha tietokone uudelleen käyttöön kevyenä Linux-koneena.
Raspberry Pi Desktop for PC and Mac oli pitkään käytännössä jäissä. Edellinen versio perustui jo vanhentuneeseen Debian Bullseyeen, sillä Raspberry Pi ei ollut löytänyt resursseja PC-version ylläpitämiseen. Käyttäjät eivät kuitenkaan unohtaneet järjestelmää, vaan Raspberry Pi kertoo saaneensa jatkuvasti kyselyitä uuden version perään.
Nyt käyttöjärjestelmä on päivitetty Debian Trixieen ja samalla siirrytty 32-bittisestä versiosta 64-bittiseen amd64-arkkitehtuuriin. Raspberry Pi arvioi sen toimivan useimmissa viimeisen noin 15 vuoden aikana valmistetuissa PC-koneissa sekä Intel-prosessoreihin perustuvissa Maceissa.
Apple Silicon -pohjaisiin Maceihin, eli Applen M-sarjan suorittimia käyttäviin koneisiin uutta versiota ei kuitenkaan voi asentaa. Raspberry Pi perustelee rajausta sillä, että Debianin Apple Silicon -tuki on edelleen kokeellinen.
Järjestelmää ei tarvitse asentaa koneelle kokeilemista varten. Raspberry Pi Desktop toimitetaan live-levykuvana, jonka voi kirjoittaa USB-muistille ja käynnistää suoraan siltä. Persistence-tilassa myös käyttäjän tekemät muutokset säilyvät muistitikulla käynnistysten välillä. Haluttaessa käyttöjärjestelmän voi asentaa koneen kiintolevylle tai SSD Debianin Calamares-asentimella.
Uuteen versioon on tuotu myös Raspberry Pi Connect. Sen avulla PC:tä tai Macia voidaan hallita selaimen kautta samalla tavalla kuin Raspberry Pi -korttia. Käytettävissä ovat sekä ruudunjako että etäterminaali, ja tavalliset tietokoneet näkyvät samassa Connect-laiteluettelossa Raspberry Pi -laitteiden kanssa.
Raspberry Pi Desktopin kiinnostavin käyttökohde voikin olla vanha kannettava, jonka alkuperäinen käyttöjärjestelmä on käynyt liian raskaaksi tai jonka tuki on päättynyt. Samalla Raspberry Pi -käyttäjä saa PC tutun Debian-pohjaisen työpöytäympäristön ilman, että koneen tarvitsee olla Raspberry Pi.