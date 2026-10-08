Efinix tuo Linuxin suoraan FPGA:n sisään. Uusi Sapphire RV64 on konfiguroitava 64-bittinen RISC-V-pohjainen soft-SoC, johon voidaan rakentaa yhdestä neljään prosessoriydintä sekä Linuxin tarvitsema muistinhallinta.

Raspberry Pi on julkaissut pitkän tauon jälkeen uuden version Raspberry Pi Desktopista tavallisille PC-koneille ja Intel-pohjaisille Maceille. Debian 13 Trixieen perustuva järjestelmä tarjoaa ennen kaikkea helpon tavan ottaa vanha tietokone uudelleen käyttöön kevyenä Linux-koneena.

Tekoälyn nopeasti kasvavaa energiankulutusta voidaan leikata radikaalisti mikroelektroniikan uusilla ratkaisuilla. VTT Mikroelektroniikka ja fotoniikka -tutkimusalueen uutena johtajana aloittaneen Ari Alastalon mukaan analoginen laskenta voi parhaimmillaan pudottaa laskennan tehontarpeen jopa tuhannesosaan nykyisestä.

Tekoälypalvelimien kasvava tehotiheys ajaa datakeskuksia nestejäähdytykseen, mutta ilmajäähdytyksestä ei päästä eroon yhdessä yössä. Schneider Electricin uusi Motivair WCDU on rakennettu juuri tätä siirtymävaihetta varten. Samalla järjestelmällä voidaan yhdistää neste- ja ilmajäähdytys jopa megawattiluokan konesaleissa.

Samsungin Galaxy Z Fold8 Ultra maksaa teratavun tallennustilalla lähes 3000 euroa. Se on summa, jolla puhelimelta sopii odottaa käytännössä kaikkea. Lähes kuukauden jokapäiväisen käytön jälkeen Fold8 Ultran vahvuudet ja kompromissit ehtivät tulla hyvin tutuiksi. Lopputulos on hieman yllättävä. Samsungin kallein puhelin ei ole kaikissa suhteissa yhtiön paras puhelin.

Auton koko elektroniikka-arkkitehtuuri voidaan nyt tuoda virtuaaliseen ympäristöön, jossa sekä kehittäjät että AI-agentit voivat testata ohjelmistoja jo ennen fyysisen auton valmistumista. Ruotsalainen RemotiveLabs tuo tähän tarkoitetun RemotiveTopology-teknologiansa osaksi Google Cloudin Horizon-kehitysalustaa.

Microchip laajentaa 10BASE-T1S-valikoimaansa uusilla lähetinvastaanottimilla ja integroiduilla päätesolmuilla. Tavoitteena on helpottaa kokonaan Ethernet-pohjaisten verkkojen rakentamista niin, että myös anturit ja toimilaitteet voidaan liittää suoraan samaan verkkoarkkitehtuuriin.

Kiinalainen MEMSensing tuo Euroopan markkinoille MEMS-anturin, joka auttaa nappikuulokkeita erottamaan käyttäjän puheen ympäristön melusta. Tavallisen mikrofonin sijaan anturi tunnistaa puheen aiheuttaman värähtelyn kallossa ja korvan rustossa.

OpenAI ja Synopsys kehittävät yhdessä piirisuunnitteluun erikoistuneen GPT-Synopsys-mallin. Tavoitteena on tekoäly, joka ei vain neuvo suunnittelijaa vaan käyttää itse Synopsysin EDA-työkaluja, tulkitsee niiden tuloksia ja muokkaa piirisuunnitelmaa niiden perusteella.

Muistimarkkinoilla on syntynyt poikkeuksellinen tilanne. Elinkaarensa lopussa oleva DDR4-muisti maksaa kapasiteettiin suhteutettuna jo selvästi enemmän kuin uudempi DDR5. Taustalla on tekoälybuumi, joka vetää valmistuskapasiteettia HBM- ja DDR5-muisteihin samalla, kun vanhojen järjestelmien DDR4-kysyntä ei katoa mihinkään.

Tietoturvayhtiö Rapid7 on löytänyt teleoperaattoreiden ja verkon reunalaitteiden Linux-järjestelmiin kohdistuvia uusia takaportteja, jotka pyrkivät piilottamaan toimintansa tavallisen verkkoliikenteen sekaan. AVERAT-haittaohjelma naamioi komentoliikenteensä sähköpostiliikenteeksi.

VTT haluaa vauhdittaa suomalaisen kvanttiosaamisen siirtymistä tutkimuksesta kaupallisiksi tuotteiksi ja liiketoiminnaksi. Työtä ryhtyy marraskuun alussa johtamaan tekniikan tohtori Jani Kivioja, jolla on taustaa sekä suprajohtavien kvanttipiirien tutkimuksesta että teknologiajohtamisesta Nokialla ja Picosunissa.

Phoenix Contact tuo markkinoille Virtual PLCnext Controlin, ohjelmistopohjaisen PLC-logiikkaohjaimen, joka ei ole enää sidottu tiettyyn ohjainlaitteistoon. Ohjaussovelluksia voidaan ajaa teollisuus-PCä, reunalaskentalaitteessa tai palvelimella.

Fujitsu tuo marraskuussa markkinoille 2 nanometrin tekniikalla valmistettavan Monaka-Arm-palvelinprosessorin ja siihen perustuvat palvelimet. Yhtiön tavoitteena on ajaa vaativaa tekoälyinferenssiä erli -päättelyä ilman erillisiä GPU-kiihdyttimiä ja samalla pienentää datakeskusten tehon- ja jäähdytyksen tarvetta.

Pohjoismainen datakeskusyhtiö atNorth suunnittelee Saloon noin kahden miljardin euron datakeskusta. FIN05-keskuksen ensimmäisen vaiheen sähköteho on 75 megawattia, mutta koko alue voidaan kasvattaa jopa 230 megawatin kokonaisuudeksi. Asiakkaiden palvelimet mukaan lukien Saloon tehtävät investoinnit voivat nousta jopa 12 miljardiin euroon.

Murata on aloittanut maailman pienimpien kolminapaisten keraamisten monikerroskondensaattorien massatuotannon. Uudet LLD-sarjan komponentit ovat kooltaan vain 0,6 × 0,3 millimetriä. Niiden avulla voidaan vakauttaa esimerkiksi älypuhelinten ja puettavien laitteiden tehokkaiden piirien syöttöjännitettä entistä pienemmässä tilassa.

Australialainen Thort Werx on kehittänyt mittausalustan, jossa tekoäly voidaan tuoda suoraan mukaan mittauksen ohjaukseen. Ratkaisun ydin on Picogram-protokolla, jonka kautta AI voi vastaanottaa mittausdatan, analysoida sen ja määrittää, miten seuraava mittaus tehdään.

TDK on esitellyt älylasit, joissa kuva heijastetaan suoraan verkkokalvolle vain 150 nanometrin paksuisen metaoptisen peilin avulla. Läpinäkyvä peili voidaan integroida suoraan silmälasilinssiin, joten älylasit voivat näyttää lähes tavallisilta silmälaseilta.

Pelkästään bensiinimoottorilla varustettujen autojen osuus maailman uusien autojen myynnistä on pudonnut ensimmäistä kertaa alle 50 prosentin. Vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla niiden osuus jäi 49 prosenttiin, kun vielä vuonna 2021 bensiiniautot hallitsivat markkinoita 73 prosentin osuudella.

Suomalainen satelliittivalmistaja Reorbit on saanut ISO/IEC 27001:2022 -tietoturvasertifikaatin. Sertifiointi kattaa yhtiön koko tietoturvan hallintajärjestelmän, mukaan lukien fyysiset ja digitaaliset ympäristöt sekä tiedonkäsittelyyn osallistuvat prosessit, järjestelmät ja henkilöstön.