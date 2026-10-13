Sähköautojen pikalatauksen tehoa ei voida aina kasvattaa, koska sähköliittymän kapasiteetti tai paikallisen sähköverkon rajoitukset tulevat vastaan. Kempower ja Avant Power ryhtyvät kehittämään ratkaisua, jossa akkuenergiavarasto ja älykäs energianhallinta mahdollistavat suuremman lataustehon ilman sähköliittymän kallista vahvistamista.
Suomalaisyhtiöt ovat solmineet aiesopimuksen yhteistyöstä, jonka ensimmäinen konkreettinen vaihe on akkuenergiavaraston ja Kempowerin latausjärjestelmän yhteinen pilotti Lahdessa. Kokeilu toteutetaan Kempowerin toimipisteellä.
Ratkaisun perusajatus on yksinkertainen. Akkuenergiavarasto voi tasata latauksen aiheuttamia tehopiikkejä ja syöttää tarvittaessa lisätehoa latausjärjestelmään. Näin latausasemalla voidaan hetkellisesti käyttää suurempaa tehoa kuin pelkkä sähköliittymä mahdollistaisi.
– Markkinalla on selkeä tarve ratkaisuille, joilla lataustehoa voidaan kasvattaa ilman, että sähköliittymää tarvitsee aina mitoittaa suurimman hetkellisen huipputehon mukaan. Akkuenergiavarasto ja älykäs ohjaus voivat muodostaa tässä merkittävän mahdollistajan, sanoo Avant Powerin operatiivinen johtaja Mikko Piepponen.
Yhteistyössä yhdistyvät Kempowerin suurteholatausteknologia ja pilvipohjaiset palvelut sekä Avant Powerin akkuenergiavarastot ja OptiGrid-mikroverkkoratkaisu. Tavoitteena on kehittää järjestelmä, joka optimoi latausta ja energiavaraston käyttöä kulutusennusteiden, sähkön hinnan ja latausaseman kulloisenkin tehontarpeen perusteella.
Älykkäällä ohjauksella akustoa voidaan esimerkiksi ladata silloin, kun sähkö on edullista tai latausaseman kuormitus vähäistä. Varastoitua energiaa voidaan puolestaan hyödyntää latauksen kulutushuippujen aikana. Samalla voidaan pienentää sähköverkon kuormitusta ja tehostaa käytettävissä olevan sähköliittymän hyödyntämistä.
– Latausinfrastruktuurin seuraava kehitysaskel ei ole pelkästään tehokkaammat laturit, vaan kokonaisuus, jossa latausteknologia, paikallinen energiavarastointi ja älykäs energianhallinta toimivat saumattomasti yhdessä, sanoo Kempowerin tutkimus- ja innovaatiojohtaja Mikko Veikkolainen.
Lahden pilotissa selvitetään erityisesti akkuenergiavaraston integrointia latausjärjestelmään sekä sen mahdollisuuksia tehopiikkien hallinnassa. Yhtiöt eivät vielä kerro pilotissa käytettävän akuston kapasiteettia, tehoa tai tavoiteltua lataustehon lisäystä.
Pidemmällä aikavälillä yhteistyötä on tarkoitus laajentaa kohti kokonaan integroituja lataus- ja energiavarastointijärjestelmiä. Kehityskohteisiin kuuluvat myös sähkömarkkinoille osallistuminen ja latausjärjestelmien käyttövarmuuden parantaminen.
Avant Power esittelee OptiGrid-ratkaisunsa virallisesti Tampereen Energiamessuilla 21. lokakuuta. Yhtiö kuuluu Avant Groupiin ja kehittää energiavarastojen ja mikroverkkojen lisäksi suurkapasiteettiakkuja Avant-työkoneisiin.
Kuvassa Kempowerin tutkimus- ja innovaatiojohtaja Mikko Veikkolainen ja Avant Powerin operatiivinen johtaja Mikko Piepponen. Yhtiöt kehittävät yhdessä ratkaisuja, joissa akkuenergiavarasto tukee sähköajoneuvojen suurteholatausta.