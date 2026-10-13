Norjalaisen Nordic Semiconductorin langaton radiopiiri on ollut jo kymmenen vuoden ajan yksi maailman tunnetuimmista ohjelmoinnin opetusvälineistä. BBC micro:bit -kehitysalusta on tavoittanut arviolta 73,5 miljoonaa nuorta yli 85 maassa ja tutustuttanut kokonaisen sukupolven ohjelmointiin, elektroniikkaan ja langattomaan tiedonsiirtoon.
BBC:n micro:bit sai alkunsa vuonna 2016, kun Britannian yleisradioyhtiö BBC käynnisti Make it Digital -hankkeen. Sen yhteydessä brittiläisille koululaisille jaettiin noin miljoona pientä ohjelmoitavaa tietokonetta. Jokaisen laitteen ytimessä oli Nordic Semiconductorin nRF51822-järjestelmäpiiri, joka tarjosi mikro-ohjaimen ja BLE -yhteyden.
Kymmenessä vuodessa kortista on kasvanut maailmanlaajuinen opetusalusta. Sen avulla koululaiset voivat ohjelmoida esimerkiksi antureita, LED-näyttöjä, robotteja ja langattomasti kommunikoivia laitteita. Micro Educational Foundationin tavoitteena on tavoittaa 100 miljoonaa nuorta vuoteen 2028 mennessä.
Nykyinen micro:bit eli v2-malli perustuu Nordicin nRF52833-moniprotokollapiiriin. Se sisältää 64 megahertsin Arm Cortex-M4 -suorittimen, 512 kilotavua flash-muistia ja 128 kilotavua RAM-muistia. Piiri tukee Bluetooth LE -tiedonsiirtoa ja 2,4 gigahertsin radioliikennettä. Sen laskentateho riittää myös kevyiden koneoppimissovellusten toteuttamiseen.
Teknisesti micro:bit on kiinnostava siksi, että koululaiset pääsevät käyttämään samaan piiriperheeseen kuuluvaa teknologiaa, jota hyödynnetään ammattimaisissa IoT-laitteissa. Nordicin vähävirtaisia radiopiirejä käytetään muun muassa teollisuuden antureissa, kulutuselektroniikassa ja terveysteknologian laitteissa.
– Nordic Semiconductor on ollut mukana aivan alusta lähtien. Vuonna 2016 yhtiö toimitti miljoona komponenttia alkuperäiseen BBC micro:bitiin. Se oli poikkeuksellinen sitoutuminen uuteen ajatukseen ja auttoi tuomaan oikean tietokoneen kokonaisen nuoren sukupolven käsiin, Micro Educational Foundationin toimitusjohtaja Gareth Stockdale sanoo.