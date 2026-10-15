Satelliittien ja muiden avaruusalusten laskentateho kasvaa nopeasti. Tehokkaat FPGA-piirit ja prosessorit tarvitsevat yhä suurempia virtoja, vaikka niiden käyttöjännitteet pysyvät pieninä. Microchip vastaa kehitykseen uudella GaN-pohjaisella DC/DC-muuntimella, joka pystyy syöttämään jopa 20 ampeerin jatkuvan virran.
Microchipin POL-05-20S-T on säteilyä kestävä point-of-load- eli POL-muunnin, joka sijoitetaan lähelle virtaa tarvitsevaa piiriä. Galliumnitridiin perustuva tehoelektroniikka mahdollistaa suuren tehotiheyden pienessä koossa. Muunnin painaa vain 25 grammaa, ja sen pintaliitoskotelon mitat ovat noin 38 × 38 × 11 millimetriä.
Muunnin soveltuu erityisesti FPGA-, ASIC- ja prosessoripiirien ydinjännitteiden syöttämiseen. Sen tulojännitealue on 4,75–13,2 volttia ja säädettävä lähtöjännite 0,7–5 volttia. Synkroninen buck-topologia ja virtamuotoinen ohjaus mahdollistavat nopean reagoinnin kuormitusvirran muutoksiin, joita syntyy esimerkiksi prosessorin laskentakuorman vaihdellessa.
Avaruuskäyttö asettaa virtalähteelle poikkeuksellisia vaatimuksia. Microchip on määritellyt muuntimen sähköiset ominaisuudet 50 kiloradin ionisoivaan kokonaissäteilyannokseen asti. Yksittäisten säteilyhiukkasten aiheuttamia vaikutuksia on tutkittu LET-arvoon 43 MeV·cm²/mg asti. Laite toimii täydellä kuormalla −55:n ja +100 celsiusasteen välillä.
Microchipin mukaan uuden muuntimen suunnittelussa on huomioitu myös avaruuselektroniikan luotettavuusvaatimukset. Siinä on muun muassa ali- ja ylijännitesuojaus, pehmeä käynnistys sekä kuorman jännitteen etämittaus. POL-05-20S-T on jo saatavilla tuotantomäärissä.